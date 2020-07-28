الدوري يقترب.. رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف خطة ما قبل المباريات

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لـ اتحاد الكرة أن هناك مسحة طبية لـ جميع لاعبي الدوري المصري قبل العيد حيث سيتم التنبيه عليهم بعدم الاختلاط سوى بأسرهم فقط خلال الإجازة المقبلة.





وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أنه قبل المباريات بـ 48 ساعه سيتم عمل مسحات طبيه للاعبين على ان تظهر النتائج قبلها بـ 24 ساعة، مشددا على انه عقب انتهاء الاجازه سيتم عمل جدول لعمل مسحات للفرق قبل استئناف بطولة الدوري





وأوضح أن الاتحاد سيرسل تعليمات طبيه لـ الأندية من اجل اتباع الجميع لها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا



