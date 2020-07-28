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"النسيجية" باتحاد الصناعات: افتتاحات السيسي بالروبيكي خطوة على الطريق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
عبر النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عن عميق سعادته بـافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة الروبيكي صباح اليوم، قائلا :"خطوة على الطريق".


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء،:"شوفت هذا الافتتاح بفرحة وإحساس ان السيسي قائد حامل هم شعبه، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم في حل مشاكل الغزل والنسيج في مصر.


وتابع النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن هناك مشاكل في قطاع الصناعات النسيجية وقدمت مذكرة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين في هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك مشاكل إجرائية تتعلق بحماية الأسواق المصرية.


ووجه رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رسالة للحكومة، قائلا :"لا نريد دعما ماليا ونريد إجراءات تحمي الاسواق المصرية لصالح الصناعة الوطنية لتغطية احتياجات السوق المحلي ووقف الاستيراد من الخارج".

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