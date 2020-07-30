هيونداي تكشف عن مميزات سيارتها Santa Fe



كما زودت السيارة بعجلات Michelin Pilot Sport المخصصة للطرق الوعرة، والتي جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 21 إنشا بالإضافة إلى الملحقات التي صنعت من ألياف الكربون المتينة بلونها الأسود والتي غطت المرايا وبعض أجزاء ممتصات الصدمات وبعض عناصر الواجهتين الأمامية والخلفية.



كما تم تزويد سقف السيارة من الخارج الخارج بـ ملحقات إضافية مميزة تساعد على تثبيت الامتعة الكبيرة الحجم لنقلها أثناء الرحلات إلى الطبيعة أو السفر وزودت خلفية السقف بجنح هوائي بارز ، بالنسبة للعجلات فحصلت على أنظمة تعليق خاصة وعلى منظومات فرامل مطورة طليت بعض أجزائها باللون الاحمر لتبرز من خلف أقراص العجلات السوداء.







على الرغم من الإقبال الكبير الذي شهدته سيارات هيونداي Sanat قررت هيونداي إطلاق نسخ خاصة من هذه السيارة لمحبي التميز والسيارات المعدلة والكبيرة .أما بالنسبة لنموذج N Performance الجديد الذي كشفت هيونداي بعض تفاصيله نلاحظ أن Santa Fe حصلت على العديد من التعديلات لتظهر بمظهر يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت.