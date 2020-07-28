هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن ضم حزمة N بيرفورمانس إلى هيونداي سنتافي الكروس أوفر المحدثة.





ووفرت حزمة التعديل N بيرفورمانس الجديدة للسيارة سنتافى اكصدام أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة، ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك ، بالاضافة الى وضع غطاء مرايا جانبية كربوني، وشبك N بيرفورمانس.





كما حصلت سنتافي بحزمة N بيرفورمانس فى المقصورة الداخلية على مقاعد N الرياضية المصنوعة من الـ"ألكانتارا"، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية سنتافي أكثر رقيًا.





والموديلات المتوفرة لها حزمة N بيرفورمانس حاليا هي i30 وفيلوستر، في حين ستتوفر حزمة N بيرفورمانس لمالكي سنتافي الجديدة في كوريا الجنوبية فقط حتى الآن.





وحتى اليوم لم تعلن شركة هيونداى رسميا أي تقارير ما إذا كانت حزمة N بيرفورمانس لسنتافي ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، أم ستقتصر على كوريا الجنوبية فقط، لكنها إذا أصبحت متاحة، فستكون خيارًا مميزًا لمالكي سنتافي حول العالم.