هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن ضم حزمة N بيرفورمانس إلى هيونداي سنتافي الكروس أوفر المحدثة.
ووفرت حزمة التعديل N بيرفورمانس الجديدة
للسيارة سنتافى اكصدام أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة،
ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء
من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك ، بالاضافة الى وضع غطاء مرايا جانبية
كربوني، وشبك N بيرفورمانس.
كما حصلت سنتافي بحزمة N بيرفورمانس فى المقصورة
الداخلية على مقاعد N الرياضية
المصنوعة من الـ"ألكانتارا"، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية
سنتافي أكثر رقيًا.
والموديلات
المتوفرة لها حزمة N بيرفورمانس حاليا هي i30 وفيلوستر، في
حين ستتوفر حزمة N بيرفورمانس لمالكي سنتافي
الجديدة في كوريا الجنوبية فقط حتى الآن.
وحتى اليوم لم تعلن شركة هيونداى رسميا أي تقارير ما إذا كانت حزمة N بيرفورمانس لسنتافي ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، أم ستقتصر على كوريا الجنوبية فقط، لكنها إذا أصبحت متاحة، فستكون خيارًا مميزًا لمالكي سنتافي حول العالم.