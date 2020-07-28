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سيارات

هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن ضم حزمة N بيرفورمانس إلى هيونداي سنتافي الكروس أوفر المحدثة.


ووفرت حزمة التعديل N بيرفورمانس الجديدة للسيارة سنتافى اكصدام أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة، ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك ، بالاضافة الى وضع غطاء مرايا جانبية كربوني، وشبك N بيرفورمانس.


كما حصلت سنتافي بحزمة N بيرفورمانس فى المقصورة الداخلية على مقاعد N الرياضية المصنوعة من الـ"ألكانتارا"، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية سنتافي أكثر رقيًا.


والموديلات المتوفرة لها حزمة N بيرفورمانس حاليا هي i30 وفيلوستر، في حين ستتوفر حزمة N بيرفورمانس لمالكي سنتافي الجديدة في كوريا الجنوبية فقط حتى الآن.


وحتى اليوم لم تعلن شركة هيونداى رسميا أي تقارير ما إذا كانت حزمة N بيرفورمانس لسنتافي ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، أم ستقتصر على كوريا الجنوبية فقط، لكنها إذا أصبحت متاحة، فستكون خيارًا مميزًا لمالكي سنتافي حول العالم.

هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور
هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور
هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور
هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور
هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور
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