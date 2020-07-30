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مرأة

مثل الحاتي.. طريقة تتبيل اللحم بمذاق لن يقاوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:10 ص
اللحم
اللحم
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لمياء الياسين
هل تريدين التغيير فى  نكهة اللحمة المعتادة إليك أبرز التتبيلات التي تقدمها الشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين.


تعتمد التتبيلة المصرى للحمة على الطماطم والعسل والبهارات وتحضر التتبيلة بالطريقة المصرية للحفاظ على طعم وشكل المشويات
مقادير التتبيلة:
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
الملح حسب رغبتك.
نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
ملعقتين صغيرتين من الخل.
ماء بصل.
طماطم.
بهارات حسب رغبتك.
جوزة الطيب حسب رغبتك ويفضل رشة صغيرة جدا.

طريقة تتبيل اللحمة مثل الحاتي:
– فى وعاء ضعى مكونات التتبيلة ثم قومي بتتبيل قطع اللحم جيدا، ثم يغطي بنايلون ويوضع في الثلاجة ليشوي في اليوم التالي.
-وفي حالة شوي اللحم في نفس اليوم يفضل تركه في التتبيله لمدة 4 ساعات علي الاقل ويحفظ في الثلاجة وكلما طالت المدة كان ذلك أفضل.
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