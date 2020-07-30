مثل الحاتي.. طريقة تتبيل اللحم بمذاق لن يقاوم



هل تريدين التغيير فى نكهة اللحمة المعتادة إليك أبرز التتبيلات التي تقدمها الشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين.







تعتمد التتبيلة المصرى ل تعتمد التتبيلة المصرى ل لحمة على الطماطم والعسل والبهارات وتحضر التتبيلة بالطريقة المصرية للحفاظ على طعم وشكل المشويات

مقادير التتبيلة:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الملح حسب رغبتك.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقتين صغيرتين من الخل.

ماء بصل.

طماطم.

بهارات حسب رغبتك.

جوزة الطيب حسب رغبتك ويفضل رشة صغيرة جدا.





– فى وعاء ضعى مكونات التتبيلة ثم قومي بتتبيل قطع اللحم جيدا، ثم يغطي بنايلون ويوضع في الثلاجة ليشوي في اليوم التالي.