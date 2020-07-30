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مرأة

تعرفي على أسرار الشيفات في شوي اللحوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:01 ص
شواء اللحم
شواء اللحم
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لمياء الياسين
يعد الشواء أحد أفضل طرق طهى اللحوم التي يفضلها كثيرون في عيد الأضحى ولكنهم لا يعرفون الطريقة الصحية للشواء والتي يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

-يجب تصغير حجم قطع اللحوم عند شواء اللحم وتقليل مدة تعرضها للحرارة مع إزالة دهونها الظاهرة لمنع تساقطها على الفحم وتكوين المواد الضارة منها.

-عليك تتبيل اللحوم بالخل والليمون قبل الشواء وعدم البدء في الشواء إلا بعد أن يصبح الفحم أقل اشتعالًا لتقليل تأثير شدة حرارته على اللحوم.

- لحماية الأسياخ من الإحتراق تنقْع الأسياخ  في وعاء به ماء، لمدة طويلة حتى يتشرب الخشب الماء و تقليل المساحات المكشوفة من الأسياخ الخشبية بالطعام؛ حتى لا تتعرض بشكل مباشر للحرارة ،وبالتالي للاحتراق.

-عليك وضع اللحوم على مستوى مرتفع من الفحم وتقليب اللحم كل دقيقة لتقليل تعرضها للحرارة الشديدة.
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