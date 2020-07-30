تعرفي على أسرار الشيفات في شوي اللحوم



يعد الشواء أحد أفضل طرق طهى اللحوم التي يفضلها كثيرون في عيد الأضحى ولكنهم لا يعرفون الطريقة الصحية للشواء والتي يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.







-يجب تصغير حجم قطع اللحوم عند شواء اللحم وتقليل مدة تعرضها للحرارة مع إزالة دهونها الظاهرة لمنع تساقطها على الفحم وتكوين المواد الضارة منها.





-عليك تتبيل اللحوم بالخل والليمون قبل الشواء وعدم البدء في الشواء إلا بعد أن يصبح الفحم أقل اشتعالًا لتقليل تأثير شدة حرارته على اللحوم.





- لحماية الأسياخ من الإحتراق تنقْع الأسياخ في وعاء به ماء، لمدة طويلة حتى يتشرب الخشب الماء و تقليل المساحات المكشوفة من الأسياخ الخشبية بالطعام؛ حتى لا تتعرض بشكل مباشر للحرارة ،وبالتالي للاحتراق.



