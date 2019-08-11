حيل للتخلص من رائحته .. أخطاء احذريها عند شوي اللحوم لتحمي نفسك من السرطان

شوى صحى يحميك من السرطان

تعلمى كيف تحمى الأسياخ من الإحتراق















حيل تخلصك من الدخان

يمكنك أيضا أن تضعي وعاء من القهوة، أو الخل الأبيض على طاولة المطبخ قبل الذهاب للنوم، من أجل امتصاص رائحة الدخان بالكامل.​





تفضل العديد من العائلات إقامة حفلات الشواء خلال العيد، إلا أنه فى المقابل يحذر الكثير من الأطباء من الشواء على الفحم لما يسببه من أمراض وتحديد مرض السرطان إليك طرق شواء صحية وحيل للتخلص من الدخان المتصاعد منه و طريقة تحمى أسياخ الشواء من الإحتراقحذر الدكتور سميح بدير استشاري التغذية العلاجية والصحة والجمال من الشواء على الفحم لما يسببه من أمراض وتحديد مرض السرطان لأن أثناء شوي اللحوم على الفحم فأن المواد السامة الموجودة في الدهون المحترقة والمتقاطرة من اللحم تتحد مع الغازات السامة الناتجة من اشتعال الفحم وتلتصق باللحوم ونصح الدكتور سميح بدير بـ 8 شروط مهمة لتجنب أضرار الشواء على الفحم ..1 - التأكد من اشتعال كامل للفحم قبل وضع اللحوم والتأكد من خلوة من الأبخرة والمواد السامة فى بدايته خاصة مع تحوله للون المتوهج وينصح بوجود مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتراً بين الأطعمة وفحم الشواء أو عناصر تسخين الشواية الكهربائية، مشيرة إلى أن استخدام اللحوم قليلة الدهون في الشواء يحد من هذا الخطر أيضاً.2 - قم باستعمال شويات ذات الجوانب حيث يوضع الفحم فى الجوانب ويوضع اللحوم فى المنتصف أو الجانب الأخر مما يقلل من أضرار الفحم والمواد المنبعثة.3 - التقليل من الدهون فى المشويات والتأكد من إزالتها ومنع تساقطها على الفحم.4 - نزع الجلد بعد الشواء فهو صحى أكثر.5 - لا تغلق الغطاء فوق الشواء هذا يزيد درجة تلامس المواد التي يحتمل أن تسبب السرطان مع اللحم.6 – وضع اللحوم على أبعد مسافة ممكنة من الفحم بحيث تضمن تمام الشوى.7 – وضع مجموعة من الخضروات الملونة مع اللحوم المشوية كالبقدونس و الجزر الأصفر و الفلفل الأخضر و الطماطم فهى غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد على التخلص من الشوارد الحرة المسببة للسرطان.8 – استخدام الفحم فى الشوى مرة واحده أو اثنتين على الأكثر.اقتراب الأطعمة، سواء لحوم أو أسماك أو خضراوات، بشدة من فحم الشواء أو عناصر تسخين الشواية الكهربائية يرفع خطر الإصابة بالسرطان كما أن تساقط الدهون أو الزيوت على الفحم أو عناصر التسخين يؤدي إلى نشوء مواد مسرطنة، تتصاعد مع الأبخرة وتصل إلى الأطعمة .تعتبر الأسياخ الخشبية من الأدوات التي نلجأ لها جميعًا عندما نرغب في شواء الطعام بالمنزل، والتي تجعلنا قادرين على التحكم في الطعام بشكل كبير، ولكن أغلبنا يواجه مشكلة احتراقها، الأمر الذي قد يبدو في بعض الأحيان مزعجا للغاية، ويترك أثر نكهة الخشب المحروق في الطعام.على الجانب الأخر كشف موقع «thespruceeats» عن مجموعة من الطرق التي يمكننا اللجوء إليها، حال رغبتنا في الحفاظ على تلك الأسياخ من الاحتراق، وهي كالتالي:أولا: نقْع الأسياخ الخشبية في وعاء به ماء، لمدة طويلة، ويوصى أن توضع فيه طوال الليل؛ حتى يتشرب الخشب بالماء، ما يمنعه من الاحتراق سريعا، لافتا إلى انه للتغلب على مشكلة طفو تلكل الأخشاب في وعاء الماء؛ بوضع شيء ثقيل فوقها.ثانيا: تقليل المساحات المكشوفة من الأسياخ الخشبية بالطعام؛ حتى لا تتعرض بشكل مباشر للحرارة ،وبالتالي للاحتراق.ثالثا: استخدام الأسياخ الخشبية السميكة، فسُمك الخشب سيساعد بشكل كبير على مقاومته للحرارة المرتفعة.رابعا: وضع الأجزاء المكشوفة من الأسياخ على حافة الشواية؛ مما يجعلها لا تحترق بسرعة.وأشار الموقع إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من احتراق الأسياخ الخشبية ولا يستطيعون التغلب على تلك المشكلة؛ يمكنهم استخدام الأسياخ المعدنية بدلا منها.على الجانب الآخر يعد أسوأ شيء في تلك الحفلات هو الدخان، الذي يظل في أركان المنزل لفترات طويلة،لذلك نقدم لكِ خلال هذا التقرير بعض الطرق و النصائح للتخلص من هذه الرائحة بسهولة وفقًا لموقع "thekitchn".1-غلق الغرف القريبة:في حالة شواء اللحوم داخل المنزل، يمكنك أن تقومي بغلق أبواب الحجرات المجاورة للمكان الذي ستقومين بالشواء فيه، فهذا سيقلل الرائحة بشكل كبير.2-النوافذ والمراوحيمكنك أيضًا أن تستخدمي المرواح لتشتيت الرائحة سريعًا، والتخلص من الدخان، وكذلك هواء التكييف البارد يمكنه أن يقوم بنفس المهمة، ولكن الأهم هو فتح كافة النوافذ بالمنزل.3-التنظيف سريعًايجب عليكم الإطفاء على الفحم سريعًا عقب الانتهاء من عملية الشواء، فذلك سيقلل من انبعاثات الدخان التي ستصدر منه.4-العطريات الطبيعيةيمكنك صنع مُعطر الهواء الطبيعي الخاص بك، وذلك عن طريق وضع قشور الليمون أو البرتقال أو القرفة والقرنفل إناء به ماء، وتركه ليغلي على الموقد، والبخار المُنبعث منه قادر على قتل رائحة الدخان.5-الشواء في الأماكن المفتوحةفإذا كنتِ لا تمتلكين رفاهية إقامة حفل الشواء خارج المنزل، يمكنك استخدام الشُرفة على سبيل المثال لشواء اللحوم.6-وعاء القهوة