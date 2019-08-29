تتبيل الخضار واللحمة.. 6 استخدامات لدبس الرمان في الطعام

تجهل العديد من السيدات استخدامات دبس الرمان في الطعام، وما هى أفضل الأطعمة التي يجعل لها نكهة مميزة ويعطيها مذاقا جيدا، وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي بعضا من استخدامات دبس الرمان في الطعام.



السلطة

يستخدم دبس الرمان كبديل للخل أو الليمون في السلطة فيعطيها نكهة لاذعة بسيطة، أو يمكن وضع قطرات بسيطة منه مع الليمون لخلطه مع السلطة، ومن أشهر السلطات التي يستخدم دبس الرمان بها الفتوش.



تتبيل اللحوم

يستخدم دبس الرمان في تتبيلات اللحوم، خاصة التي تستخدم في الشوي فتعطيها نكهة لذيذة ومميزة، حيث يتم وضعه مع مكونات التتبيلة ونقع اللحوم سواء بيضاء أو حمراء بها، ومن أشهر الأكلات التي يستخدم فيها دبس الرمان لحم بدبس الرمان، وستيك بدبس الرمان.



الكبدة

تتبل الكبدة خاصة كبدة الفراخ بدبس الرمان ويعطيها طعمًا مميزا ومختلفًا عن الطعم التقليدي للكبدة.



الخضار المشوي

يعطي دبس الرمان الخضراوات المشوية طعما لاذعا بسيطا يجعل طعمها مميزا، كما يمكن إضافة قطرات من دبس الرمان إلى زيت الزيتون وإضافته للخضراوات المشوية.



ورق العنب

محشي ورق العنب من الأكلات التي يتفق على حبها الجميع، وسيعطي إضافة القليل من دبس الرمان لخلطة محشي ورق العنب طعمًا مميزًا ومختلفا عن الخلطة التقليدية، كما يمكنك إضافته مع الشوربة التي تضاف لتسوية ورق العنب.​