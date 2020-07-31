طريقة سهلة ومختلفة لتحضير الكبدة البانيه .. فيديو

تناول الأكل من المطاعم من العادات التي لا نستطيع السيطرة عليها، فدائما ما تحمل الأكلات التي نشتريها من الخارج نكهة مميزة.

ومن بين الأكلات التي نشتريها من الخارج الكبدة والمخ، فهي أكلة شعبية لا تستطيع أغلب السيدات إعدادها في المنزل، ليس بسبب صعوبة الوصفة ولكن بسبب عدم معرفة خطواتها.

قدم الشيف الشربيني عددا من الوصفات لإعداد الكبدة والمخ البانية بصورة سهلة وبسيطة وبمقادير اقتصادية لكي نتمكن من تجربتها في المنزل.

كبدة بانيه



على طريقة الشيف شربيني في برنامجه الشيف يمكننا أن نحضر كبدة بانيه باستخدام خلطة من الليمون والكمون والثوم لإزالة الرائحة بالإضافة إلى الدقيق والبقسماط.

مخ بانيه



المخ من الأكلات المميزة التي لها عدد كبير من المحبين، وقدمه الشيف شربيني بطريقة جديدة باستخدام الخل والبصل والجزر أيضًا

مخ بانيه



عشاق المخ يمكنهم تجربته أيضًا على طريقة نجمة سي بي سي سفرة نجلاء الشرشابي وبمقادير اقتصادية وعلى قد الإيد، وذلك باستخدام البيض والبقسماط والبهارات.







كبدة بانيه



الكبدة أيضا قدمتها نجلاء الشرشابي بوصفة سهلة خلال برنامجها على قد الإيد باستخدام الردة والكمون الناعم والثوم والملح.

