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مرأة

فى لمح البصر.. طريقة سحرية لتنظيف كرشة الأضحية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:08 ص
فى لمح البصر طريقة
فى لمح البصر طريقة سحرية لتنظيف كرشة الأضحية فى العيد
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني ربة المنزل من صعوبة تنظيف الكرشة، كما تسبب رائحة كريهة في المنزل.. لذلك نقدم لكي أسهل وأسرع طريقة لتنظيف الكرشة.

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي عن الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشة بعيدا عن الزفارة بالخطوات الآتية.

- توضع حلة على النار بها مياه وتترك حتى تمام الغليان.
- توضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم "كاربوناتو" في الماء المغلي، و"يجب الانتباه إلى أنه عند وضعها سيحدث فوران"
- توضع الكرشة في الماء المغلي "بالكربوناتو" لمدة دقيقة وترفع.
- توضع الكرشة على لوح التقطيع بعد تثبيته على الحوض.
- تفرك الطبقة الرمادية في الكرشة وهي ساخنة وتقشط بسكين حاد.
- نستمر بالفرك بحرف السكين للتخلص من الطبقة الرمادية تمامًا.
- تشطف الكرشة أكثر من مرة بماء نظيف ثم تقطع.
- تنقع الكرشة في ماء به خل أبيض وليمون حتى نبدأ فى الطهى.

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