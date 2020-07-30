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مرأة

لعشاقه.. طريقة عمل فتة لسان فى العيد.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:32 ص
فتة لسان
فتة لسان
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أسماء عبد الحفيظ


تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل فتة لسان في عيد الأضحى لعشاق تناوله.

مقادير فتة لسان:

2 كوب أرز مصري
ملح
ماء مغلي
خبز بلدي  مكعبات محمر
2 لسان بقري
للسلق
ملح
فلفل أسود حصى
حبهان
مستكة
ورق لورا
قرفة عيدان
روزماري
طماطم
بصل
ماء مغلي
زعتر
للصوص
سمنة بلدي
ثوم مفروم
ملح وفلفل
كمون
شطة
كزبرة مفرومة
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طريقة تحضير فتة لسان:

* يشوح الثوم والتوابل والكزبرة الخضراء فى السمنة على النار

* يغسل اللسان بالدقيق والملح والخل والليمون ثم يغسل بالماء الساخن والخل

* يسلق مع مكونات السلق ويقشر ساخنًا

* يقطع اللسان

الصوص

* يشوح الثوم في السمنة على النار

* تضاف قطع اللسان والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة والكزبرة الخضراء

* يغرف خليط الأرز مع الخبز وخليط اللسان

* يوضع القليل من الخل في طاسة اللسان

* يضاف الصوص على الوجه وتقدم

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