لعشاقه.. طريقة عمل فتة لسان فى العيد.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل فتة لسان في عيد الأضحى لعشاق تناوله.
مقادير فتة لسان:
2 كوب أرز مصري
ملح
ماء مغلي
خبز بلدي مكعبات محمر
2 لسان بقري
للسلق
ملح
فلفل أسود حصى
حبهان
مستكة
ورق لورا
قرفة عيدان
روزماري
طماطم
بصل
ماء مغلي
زعتر
للصوص
سمنة بلدي
ثوم مفروم
ملح وفلفل
كمون
شطة
كزبرة مفرومة
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طريقة تحضير فتة لسان:
* يشوح الثوم والتوابل والكزبرة الخضراء فى السمنة على النار
* يغسل اللسان بالدقيق والملح والخل والليمون ثم يغسل بالماء الساخن والخل
* يسلق مع مكونات السلق ويقشر ساخنًا
* يقطع اللسان
الصوص
* يشوح الثوم في السمنة على النار
* تضاف قطع اللسان والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة والكزبرة الخضراء
* يغرف خليط الأرز مع الخبز وخليط اللسان
* يوضع القليل من الخل في طاسة اللسان
* يضاف الصوص على الوجه وتقدم