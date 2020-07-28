أشهر وجبات عيد الأضحى.. طريقة عمل فتة الموزة

تعد الفتة من أشهر أكلات عيد الاضحى ويمكن إعدادها بعدة طرق.. ونقدم لكم طريقة عمل فتة الموزة بمذاق شهى.. خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.









مقادير فتة الموزة

موز مسلوقة

مرقة السلق

4 ملعقة كبيرة سمنة

4 أكواب أرز مستكة

عيش محمص

4 فص ثوم مهروس

ربع كوب خل

ربع كوب ليمون

الصلصة

2 فص ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة صلصة

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة خل

ربع كوب ليمون

فلفل حار

ثوم مفروم

كزبرة جافة

بقدونس مفروم

صلصة حارة









طريقة عمل فتة الموزة

- ضعي السمنة مع المستكة في حلة على النار ثم يوضع الارز في الحلة

-اسكبي المرقة حتى تغطي الأرز ثم يترك حتى يغلي ثم يغطى ويترك لينضج على نار هادئة

- افرمي الثوم مع الفلفل الحار ويضاف اليه كزبرة جافة وعصير ليمون.

- في حلة على النار ضعي سمنة مع مستكة ثم ثوم مفروم ثم مرقة وليمون وخل ويترك حتى يغلي ثم توضع سمنة مع صلصة حمراء وثوم مفروم في حلة اخرى.









- ضعى مرقة وقليلا من الخل وملح وفلفل ثم تدهن الموزة بالسمنة وتدخل الفرن لتحمر، ضعي العيش المحمص في طبق التقديم وعليه الصوص الأبيض.

- ضعي الارز ثم تصب الصلصة الحمراء ثم الصلصة الحارة ثم توضع الموزة المحمرة وعليها صلصة حارة.







