طريقة تحضير صوص فتة الشاورما .. فيديو

تتلهف أغلب السيدات لإعداد أشهى أصناف الطعام لأسرتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أعداد الصوص الأبيض للفتة ،بمذاق شهي لا يقاوم.





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وقدمت الشيف توتا مراد، طريقة تحضير صوص فتة الشاورما.





وأوضحت مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد مقادير صوص فتة الشاورما كالتالي «3 أكواب زبادي، نصف كوب طحينة، ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملعقة كبيرة خل أبيض، ملعقة صغيرة ثوم مفروم، ملح وفلفل».





وتابعت «نضيف الطحينة للزبادي مع الثوم والخل وكمية قليلة من عصير الليمون والزيت أو المياه».



