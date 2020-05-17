8 نصائح لتحضير قطايف مقرمشة دون امتصاص الزيت

تتصدر القطايف سفرة رمضان محضَرة كحلوى شرقية لذيذة أو حتى كمقبلات حادقة سريعة، ولكن تبقى مشكلتها امتصاص الكثير من الزيت عند التحضير.





القطايف هشة ومقرمشة دون أن تمتص الكثير من الزيت . لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي ،اسرار لتحضير





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تحضير وقلى القطايف:





- عند شراء القطايف نيئة من المحلات يجب التأكد أنها طازجة وطرية ومغطاة جيدا وليست معرضة للهواء حتى لا تجف ويصعب حشوها وتحضيرها وتتشقق وتتلف.





- عند تحضير عجينة القطايف في المنزل يجب الانتباه لتغطيتها بعد التسوية حتى تكتمل الكمية بالكامل حتى لا تجف وتفسد وفي حال الرغبة في حفظها توضع في طبق فويل وتغلق وتوضع في الفريزر طازجة وهو ما يحافظ عليها طرية عند التقديم فيما بعد.





- يجب أن يكون الزيت غزير ساخن جدًا حتى تقلى القطايف وتحصل على اللون الذهبي سريعًا دون أن تتواجد في الزيت طويلًا وتمتص المزيد منه خلال القلي الطويل.





- يفضل أن تكون قطعة القطايف ليست سميكة حتى لا تتشرب الكثير من الزيت عند القلي.





- يجب عند شراء القطايف أن يتم اختيار القطايف التي يوجد فيها ثقوب كثيرة على وجهها؛ لأن هذه القطايف قد تم تخميرها جيدا وعجينتها جيدة وليست مكتومة وبذلك عند قليها ستكون هشة وقرمشة دون امتصاص الزيت.





القطايف المقرمشة:





- أهم سر لتحضير القطايف مقرمشة أولًا أن تحتوي عجينتها على القليل من دقيق السمولينا مع الدقيق الأبيض حتى يعطى لها مذاق مقرمش بعد تسويتها.

- ثانيًا عند وضع القطايف في الشربات يجب أن يكون ثقيل في درجة حرارة الغرفة ليس بارد أو ساخن وتوضع فيه وتقلب وترفع سريعًا حتى لا تتشرب الكثير من الشربات وتصبح طرية وليست مقرمشة.





تسخين القطايف: