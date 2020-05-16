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مرأة

الحلو على الفطار.. طريقة عمل جلاش بالكاسترد

السبت 16/مايو/2020 - 03:01 ص
جلاش
جلاش
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل جلاش بالكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع ،فإذا كنت من عشاق الجلاش عليك بتجربة هذه الوصفة الفعالة .

مقادير جلاش بالكاسترد

جلاش 
زبدة 
بودرة كاسترد 
لبن 
سكر 
شربات ثقيل بارد 

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طريقة تحضير جلاش بالكاسترد

* يرفع اللبن على النار ثم يضاف السكر.

* تذاب بودرة الكاسترد في القليل من اللبن البارد ثم يضاف لللبن على النار مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام الكاسترد الثقيل.

* يرفع من على النار ثم يترك ليبرد تماما.

* تذاب الزبدة على النار ثم يدهن قالب بايركس بالزبدة ثم تضاف طبقات الجلاش مع مراعاة دهن الزبدة بين تلك الطبقات ثم يضاف الكاسترد.

* يغلق الجلاش على الحشو ثم يدهن الوجه بالزبدة ثم يقطع الجلاش.

* يسوى بالفرن ثم يقدم مسقي بالشربات البارد.
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