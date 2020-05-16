الحلو على الفطار.. طريقة عمل جلاش بالكاسترد

تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل جلاش بالكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع ،فإذا كنت من عشاق الجلاش عليك بتجربة هذه الوصفة الفعالة .





مقادير جلاش بالكاسترد





جلاش

زبدة

بودرة كاسترد

لبن

سكر

شربات ثقيل بارد





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طريقة تحضير جلاش بالكاسترد





* يرفع اللبن على النار ثم يضاف السكر.





* تذاب بودرة الكاسترد في القليل من اللبن البارد ثم يضاف لللبن على النار مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام الكاسترد الثقيل.





* يرفع من على النار ثم يترك ليبرد تماما.





* تذاب الزبدة على النار ثم يدهن قالب بايركس بالزبدة ثم تضاف طبقات الجلاش مع مراعاة دهن الزبدة بين تلك الطبقات ثم يضاف الكاسترد.





* يغلق الجلاش على الحشو ثم يدهن الوجه بالزبدة ثم يقطع الجلاش.



