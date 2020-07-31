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مرأة

طريقة عمل فتة لحمة ضاني لأول يوم العيد... فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:16 ص
فتة اللحم الضاني
فتة اللحم الضاني
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الفتة الضاني لأول يوم العيد

مقادير فتة لحمة ضاني

كتف ضاني للسلق
ملح
خل
فلفل أسود حصى
حبهان
مستكة
ورق لورا
قرفة  عيدان
قرنفل صحيح
كرفس
كرات
جزر
زعتر
روزماري
طماطم
بصل
ماء مغلي
للتحمير
1 ملعقة كبيرة صلصة
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض
سمنة بلدي
ملح وفلفل
قرفة
حبهان
للفتة
3 كوب أرز مصري
ملح
زيت
سمنة
ماء مغلي
خبز بلدي  محمر مكعبات
للصوص
سمنة
صلصة
طماطم مبشورة  بدون قشر
خل
سكر
ملح وفلفل
ثوم مفروم

طريقة تحضير فتة لحمة ضاني

* يشرح لحم الكتف

* توضع مكونات السلق في الماء المغلي على النار

* يسلق الكتف حتى تمام النضج

خليط التحمير

* يخلط القرفة والحبهان والملح والقرفة والسمنة البلدى أو الزيت وصلصة الطماطم والعسل ويقلب كل الخليط

* يحمر الخبز في الزيت ويرش بالملح والفلفل الأسود

الأرز

* يخلط الأرز مع الزيت والسمنة والملح

* تضاف المرقة

* عند الغليان توطى النار ويغطى الخليط ويترك حتى تمام نضج الأرز:

* يشوح الثوم المفروم في السمنة على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة

* يضاف الخل الأبيض والسكر

التقديم

* يفرد الخبز البلدى فى طبق التقديم ويسقى بخليط المرقة

* يضاف جزء من خليط الخل والثوم ويقلب كل الخليط

* يضاف خليط الأرز والكتف وصوص الطماطم والخل والثوم

* تزين بالبقدونس وتقدم

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