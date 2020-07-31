بأنواعها.. طرق حفظ لحم الأضحية بعد ذبحها بالتوقيت الصحيح

لحمة الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، ولكنها قد تمثل مشكلة لدى الكثيرين في طريقة التعامل معها وحفظها بطريقة صحيحة حتى لا تتلف سريعًا ويتغير لونها ورائحتها، لذا سنتعرف اليوم على طريقة حفظ لحمة الأضحية بعد الذبح بنصيحة من الشيف الشربيني.

تشميع اللحم:



- أولًا حتى تحفظ اللحمة الطازج بعد الذبيحة بطريقة صحيحة دون أن تفسد يجب أن تشمع أي تفقد ما بها من لزوجة الدم الساخن بعد الذبح ثم تقطع وتقسم، وتحفظ على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة في درجة حرارة من 1 – 2 درجة مئوية لمدة من 3 ل6 ساعات ثم تفرز، وفي هذه الحالة يفضل وضعها على رف شبكي وأسفلها صينية للتخلص من الدم والسوائل.



- طريقة أخرى: تقطع اللحمة وتقسم، وتترك خارج الثلاجة مدة من 4 – 6 ساعات بعد الذبح ثم تفرز وتحفظ.



في كلتا الحالتين لا توضع لحمة الأضحية وهي ساخنة مباشرة بعد الذبح في الفريزر نهائيًا لأنها ستتعفن سريعًا ويتغير لونها ورائحتها.

تجميد اللحم:



- عند تفريزر اللحم يجب تقطيع اللحوم لقطع صغيرة حسب الاستخدام وتوزع في أكياس حفظ الطعام دون تكدس حتى تحفظ في الفريزر لأطول فترة.

- يجب حفظ اللحم المفروم فورًا بالفريزر فور فرمه.

- في حال الاستخدام السريع للحمة بعد الذبح تترك ساعتين في الثلاجة ثم تتطهى مما يجعلها أفضل وصحية أكثر.

صلاحية حفظ اللحوم في الثلاجة والفريزر:

لا يجوز تخزين أنواع اللحوم التالية أكثر من الفترة المحددة، وذلك تفاديًا للتسمم الغذائي الناجم عن سوء التخزين.

حفظ اللحم البقري:

يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام

يحفظ في الفريزر من 10 إلى 12 شهرًا

حفظ لحم الخروف:

يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام

يحفظ في الفريزر من 8 إلى 12 شهرًا

حفظ لحم العجل:

يحفظ في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام