بأنواعها.. طرق حفظ لحم الأضحية بعد ذبحها بالتوقيت الصحيح

لحمة الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، ولكنها قد تمثل مشكلة لدى الكثيرين في طريقة التعامل معها وحفظها بطريقة صحيحة حتى لا تتلف سريعًا ويتغير لونها ورائحتها، لذا سنتعرف اليوم على طريقة حفظ لحمة الأضحية بعد الذبح بنصيحة من الشيف الشربيني.
تشميع اللحم:
- أولًا حتى تحفظ اللحمة الطازج بعد الذبيحة بطريقة صحيحة دون أن تفسد يجب أن تشمع أي تفقد ما بها من لزوجة الدم الساخن بعد الذبح ثم تقطع وتقسم، وتحفظ على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة في درجة حرارة من 1 – 2 درجة مئوية لمدة من 3 ل6 ساعات ثم تفرز، وفي هذه الحالة يفضل وضعها على رف شبكي وأسفلها صينية للتخلص من الدم والسوائل.
- طريقة أخرى: تقطع اللحمة وتقسم، وتترك خارج الثلاجة مدة من 4 – 6 ساعات بعد الذبح ثم تفرز وتحفظ.
في كلتا الحالتين لا توضع لحمة الأضحية وهي ساخنة مباشرة بعد الذبح في الفريزر نهائيًا لأنها ستتعفن سريعًا ويتغير لونها ورائحتها.
تجميد اللحم: