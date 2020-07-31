AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأنواعها.. طرق حفظ لحم الأضحية بعد ذبحها بالتوقيت الصحيح

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:04 ص
بأنواعها طرق حفظ
بأنواعها طرق حفظ لحمة الأضحية بعد ذبحها بالتوقيت الصحيح فيدي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

لحمة الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، ولكنها قد تمثل مشكلة لدى الكثيرين في طريقة التعامل معها وحفظها بطريقة صحيحة حتى لا تتلف سريعًا ويتغير لونها ورائحتها، لذا سنتعرف اليوم على طريقة حفظ لحمة الأضحية بعد الذبح بنصيحة من الشيف الشربيني. 

تشميع اللحم:

- أولًا حتى تحفظ اللحمة الطازج بعد الذبيحة بطريقة صحيحة دون أن تفسد يجب أن تشمع أي تفقد ما بها من لزوجة الدم الساخن بعد الذبح ثم تقطع وتقسم، وتحفظ على رف الثلاجة أسفل الفريزر مباشرة في درجة حرارة من 1 – 2 درجة مئوية لمدة من 3 ل6 ساعات ثم تفرز، وفي هذه الحالة يفضل وضعها على رف شبكي وأسفلها صينية للتخلص من الدم والسوائل.

- طريقة أخرى: تقطع اللحمة وتقسم، وتترك خارج الثلاجة مدة من 4 – 6 ساعات بعد الذبح ثم تفرز وتحفظ.

في كلتا الحالتين لا توضع لحمة الأضحية وهي ساخنة مباشرة بعد الذبح في الفريزر نهائيًا لأنها ستتعفن سريعًا ويتغير لونها ورائحتها.

تجميد اللحم:

- عند تفريزر اللحم يجب تقطيع اللحوم لقطع صغيرة حسب الاستخدام وتوزع في أكياس حفظ الطعام دون تكدس حتى تحفظ في الفريزر لأطول فترة.
- يجب حفظ اللحم المفروم فورًا بالفريزر فور فرمه.
- في حال الاستخدام السريع للحمة بعد الذبح تترك ساعتين في الثلاجة ثم تتطهى مما يجعلها أفضل وصحية أكثر.

صلاحية حفظ اللحوم في الثلاجة والفريزر:
لا يجوز تخزين أنواع اللحوم التالية أكثر من الفترة المحددة، وذلك تفاديًا للتسمم الغذائي الناجم عن سوء التخزين.

حفظ اللحم البقري:
يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام
يحفظ في الفريزر من 10 إلى 12 شهرًا

حفظ لحم الخروف:
يحفظ في الثلاجة من 2 إلى 4 أيام
يحفظ في الفريزر من 8 إلى 12 شهرًا

حفظ لحم العجل:
يحفظ في الثلاجة من 3 إلى 4 أيام
يحفظ في الفريزر من 8 إلى 12 شهرًا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتبهي .. كيفية التعامل السليم مع اللحوم وتخزينها

الطريقة السليمة لطهي لحوم الأضحية.. تعرف عليها

النيئة والمطبوخة.. تعرف على مدة الاحتفاظ باللحوم في الثلاجة والفريزر

قبل العيد| اِعرف الطرق الصحية لطهي اللحمة ومدة الاحتفاظ بها في الثلاجة والفريزر.. 4 علامات تكشف الطازج منها

بعد الذبح.. الطرق الصحيحة لتخزين لحم الأضحية

بعد 6 ساعات.. خبيرة تغذية تكشف أفضل وقت لتناول لحوم الأضاحى.. فيديو

ترشيحاتنا

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

بالمساحة .. أحمد فلوكس يمسح سطح منزله ويشرب السيجار

لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على قرار الفيفا بشأن اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

أوقاف كفر الشيخ: مساجدنا التزمت بتعليمات الوزارة ولم نتلق أى خروقات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور