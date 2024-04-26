عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يناقش مع وزير الخارجية الأمريكي تخفيف حدة التوتر بين البلدين

الرئيس الصيني وبلينكن
الرئيس الصيني وبلينكن

يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة،  وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفاد مسؤولون في بكين وواشنطن، في إطار زيارة يقوم بها أنتوني بلينكن للصين.

وتأتي الزيارة في محاولة للتخفيف من حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن وزير الأمن العام الصيني وانج شياوهونج، الذي التقى بلينكن خلال زيارته بكين، عن "لقاء مرتقب مع شي"، الأمر الذي أكّده مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت بكين، اليوم الجمعة، واشنطن، بـ "إثارة مستمرة للتوترات الإقليمية، وتشديد العقوبات أحادية الجانب وفرض حصار تكنولوجي على الصين".
 ووفقا لوكالة "نوفوستي"، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي،: "تواصل الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كسب حلفائها المزعومين وتثير باستمرار وتؤجج التوترات الإقليمية في البحر، كما سارعت في إنشاء نظام ردع الصين وتواصل تشديد العقوبات أحادية الجانب والحصار التكنولوجي على الصين".

وأكد أن بلاده "تجلب التعاون والتنمية والاستقرار والنتائج المربحة إلى العالم"، مؤكدا أن "التنمية والنهضة في الصين لهما قوة دافعة داخلية هائلة، ولا يمكن لأي قوة أن تعيقهما".

وأضاف: "نرى أن الموقف الخاطئ من الصين لا يزال موجودا في الولايات المتحدة وهي تواصل تحريك سياسة ردع الصين الخاطئة".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن ترى العالم دائما من وجهة نظر الحرب الباردة وعقلية المحصلة الصفرية، كما لن يمكنها دائما أن تقول شيئا وتفعل شيئا آخر".

الخارجية الأمريكية الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الصينى الصيني شي جين بينج بكين وواشنطن انتوني بلينكن خارجية الصين شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي.. اعرفها بعد تغيير الساعة

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

دعاء المطر .. 5 كلمات مستجابة لا ترد وأفضل 110 أدعية للصائمين

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

ترشيحاتنا

بعد شكوى المواطنين .. تحرك عاجل من الشرطة تجاة سائقى ميكروباصات الغربية

رئيس الصين لوزير الخارجية الأمريكي : يجب على البلدين الالتزام بكلمتهما

بلطجية يقتحمون الشقق فى الإسكندرية .. الأمن يكشف حقيقة المنشور المثير

التحكم في عباد الله متعة.. غضب بسبب تصريحات محمد سامي.. فيديوجراف

آثار صعق كهربائي.. النيابة تأمر بتشريح جثة ضحية معركة السوق القديم بأكتوبر

بعد ساعات من تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية| جديدة وغير تقليدية

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

فيديو

تناولها بكميات يهدد الحياة.. تحذير من تناول فاكهة صيفية بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ