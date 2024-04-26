الرئيس الصيني يناقش مع وزير الخارجية الأمريكي تخفيف حدة التوتر بين البلدين

يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفاد مسؤولون في بكين وواشنطن، في إطار زيارة يقوم بها أنتوني بلينكن للصين.

وتأتي الزيارة في محاولة للتخفيف من حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن وزير الأمن العام الصيني وانج شياوهونج، الذي التقى بلينكن خلال زيارته بكين، عن "لقاء مرتقب مع شي"، الأمر الذي أكّده مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت بكين، اليوم الجمعة، واشنطن، بـ "إثارة مستمرة للتوترات الإقليمية، وتشديد العقوبات أحادية الجانب وفرض حصار تكنولوجي على الصين".

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي،: "تواصل الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة كسب حلفائها المزعومين وتثير باستمرار وتؤجج التوترات الإقليمية في البحر، كما سارعت في إنشاء نظام ردع الصين وتواصل تشديد العقوبات أحادية الجانب والحصار التكنولوجي على الصين".

وأكد أن بلاده "تجلب التعاون والتنمية والاستقرار والنتائج المربحة إلى العالم"، مؤكدا أن "التنمية والنهضة في الصين لهما قوة دافعة داخلية هائلة، ولا يمكن لأي قوة أن تعيقهما".

وأضاف: "نرى أن الموقف الخاطئ من الصين لا يزال موجودا في الولايات المتحدة وهي تواصل تحريك سياسة ردع الصين الخاطئة".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لن تستطيع أن ترى العالم دائما من وجهة نظر الحرب الباردة وعقلية المحصلة الصفرية، كما لن يمكنها دائما أن تقول شيئا وتفعل شيئا آخر".