وزارة الأوقاف تعلن انطلاق توزيع لحوم صكوك الأضاحي بعدة محافظات

انطلقت اليوم الأحد ١٥ يونيو ٢٠٢٥م فعاليات توزيع الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأَوْلى بالرعاية بمحافظات: الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والغربية، والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

تأتي هذه الخطوة كأولى بشائر الخير لمشروع صكوك الأضاحي للعام الجاري، حيث يجري توزيع (٨٠) طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية في مختلف المحافظات، بواقع (٢) طن لكل محافظة، وبحد أدنى (٢٠٠٠) أسرة مستفيدة في كل محافظة، وفقًا لقوائم المستفيدين المُعدّة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتواصل وزارة الأوقاف توزيع اللحوم تباعًا في بقية محافظات الجمهورية، وفق جدول زمني يستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار حرصها على إيصال الدعم لمستحقيه، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.

جدول توزيع لحوم الأضاحي

تطلق وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظات الجمهورية أول بشائر الخير في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لتوزيع (٨٠) طنًّا من اللحوم البلدية على الأسر الأَوْلى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وتعم جميع المحافظات بحد أدنى (٢٠٠٠) أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة، وذلك من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بواقع (٢) طن لكل محافظة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: يوم الخميس ١٢ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ثانيًا: يوم الأحد ١٥ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية والبحر الأحمر.

ثالثًا: يوم الاثنين ١٦ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الدقهلية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ.

رابعًا: يوم الثلاثاء ١٧ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وأسيوط والوادي الجديد.

خامسًا: يوم الأربعاء ١٨ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

سادسًا: يوم الخميس ١٩ / ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.

سابعًا: يوم الأحد ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ثامنًا: يوم الاثنين ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.

تاسعًا: يوم الثلاثاء ٢٤/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

عاشرًا: يوم الأربعاء ٢٥/ ٦/ ٢٠٢٥م، بمحافظات أسيوط وسوهاج.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع من خلال مشروع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية.