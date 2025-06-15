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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى

تعليم الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى
تعليم الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى
أ ش أ

أد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى، التي انطلقت اليوم الأحد، أمام 149 لجنة امتحانية، تستمر حتى يوم الخميس 10 من يوليو المقبل. 

وأكد مدير المديرية، في بيان، اليوم، توفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب وتجهيز بوابات وحواجز أمنية وشوادر مغطاة أمام اللجان تيسيرًا لدخول الطلاب، مع ضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات، وكذلك على ضرورة منع الغش بكل أنواعه.

وأوضح أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش. 

وفي سياق متصل، تابع محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، من داخل مركز السيطرة وغرفة عمليات المحافظة انتظام طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 في امتحاناتهم.

وكان محافظ الإسكندرية قد وجّه تعليم الإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب .

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

كما وجه رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 58 ألفا، و911 طالبًا منهم 15 ألفا، و699 طالبًا للشعبة الأدبية، و 28 ألفا، و312 طالبًا لشعبة العلوم، و12 ألفا، و271 طالبًا لشعبة الرياضيات و 2629 طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 149 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية امتحانات الثانوية العامة حواجز أمنية شوادر مغطاة عمليات الغش

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