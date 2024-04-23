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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صرخت محدش نجدها.. كاميرات مراقبة تكشف لحظة اختطاف أمريكية.. صور

صدى البلد

ماذا لو أقدمت سيدة غريبة على الاستنجاد بك عبر طرق باب منزلك، قبل لحظات من خطفها في مشهد يحبس الانفس.

لم يكن هذا الموقف مشهد في أحد أفلام الأكشن، بل واقع عاشه أحد السكان ولاية أوريجون الأمريكية، يوم الاحد الماضي، حين قامت سيدة بطرق باب منزله مستنجدة به قبل ان يظهر رجل ويقدم على خطفها.

وبحسب مقوع " نيويورك بوست" الأمريكي، رصدت الكاميرا منزلية لساكن الولاية الأمريكية، امرأة مرعوبة وهي تطرق باب المنزل ويهي تصرخ وتبكي طالبة المجدة، ليظهر بعدها شخص من خلفها ويقوم بخطفها بطريقة مرعبة.

وتوضح اللقطات المصورة من قبل الكاميرا المنزلية، المشتبه به وهو يركض ورا ضحيته ويمسك بها ويضعها في شاحنة، دون التدخل من سكني المنطقة.

وبدورها نشرت شرطة الولاية الأمريكية، مقطع الفيديو في محاولة لتعقب الخاطف وإنقاذ الضحية المخطوفة منه.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على المرأة آمنة، وتم القبض على الرجل – الذي لم يتم تحديد هويته – ووجهت إليه تهمة الاختطاف في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وأضاف: "المشتبه به والضحية كانا يعرفان بعضهما البعض ولم يكن هذا هجوما عشوائيا. 

وقالت الشرطة في بيان، دون أن توضح بالضبط كيف تعرفا على بعضهما البعض: “لا يوجد خطر على الجمهور”.

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