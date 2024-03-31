خرجا من قالب واحد.. المنافسة تشتعل بين ريلمي وأوبو

لم يمضِ وقت طويل على استقلال ريلمي كعلامة تجارية منفصلة عن شركة أوبو للمحمول، حتى بدأت تُظهر قدراتها التنافسية في السوق المصري، محققة تفوقاً ملحوظاً على العلامة الأم من حيث الإمكانيات والأسعار.

وصلت ريلمي إلى استحواذ ثقة كبيرة من العملاء، خاصة من الشباب المصري، جعلتها تتبوأ مكانة جديدة، مما دفع العديد من المتاجر الصغيرة إلى استبدال لافتات أوبو بلافتات تحمل اسم ريلمي.

في آخر مؤتمر صحفي لريلمي، الذي أقيم في قصر عابدين بالقاهرة، لم تتردد الشركة في وضع منتجاتها في مقارنات جريئة مع عمالقة الصناعة مثل سامسونج وآيفون، لا سيما في مجال التصوير الفوتوغرافي، معلنةً عن تحديها للمعايير السائدة وتأكيدها على بناء هوية مستقلة قائمة على الابتكار والجودة.

الجدير بالذكر أن الشركة، من خلال سلسلة إصداراتها التي تميزت بالمواصفات العالية والأسعار التنافسية، استطاعت أن تجتذب قاعدة عريضة من المستهلكين، وبخاصة جيل الشباب الباحث عن تقنيات حديثة بأسعار مقبولة.

ويشار إلى إن التقدم السريع الذي تحققه ريلمي يشير إلى تغيير في ديناميكيات السوق المحلي، ويؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه العلامات التجارية الصاعدة في إعادة تشكيل المشهد التكنولوجي في المنطقة.