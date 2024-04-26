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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة اليوم من سيناء

مسجد النصر بالعريش
مسجد النصر بالعريش

يؤدي الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء على رأس قافلة دعوية بالمحافظة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان:"تطبيقات حسن الخلق"، حيث تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي (الإسكندرية– شمال سيناء).

كما تنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد النصر، بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ محمد الطاروطي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (16–17 شوال 1445هـ)، الموافق (25- 26/4/2024م) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بينها والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتضم القافلة ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “تطبيقات حسن الخلق”.

خطبة الجمعة اليوم سيناء قافلة دعوية الأوقاف

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