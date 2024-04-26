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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المستدامة.. كلية التمريض جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول

مؤتمر طلابي بكلية
مؤتمر طلابي بكلية تمريض الإسكندرية

نظمت كلية التمريض مؤتمرها الطلابي الأول والذي عقد تحت عنوان " تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض" وذلك بمقر الكلية وبحضور الدكتورة نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، والدكتورة حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  والسادة رؤساء الأقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف وتوجيه الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات القيادية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وممثلي الجهات والهيئات والقطاعات والوزارات المختلفة بالإسكندرية وأيضا ممثلي المجتمع المدني والصحافة والإعلام لدعم الشباب والطلاب في مسيرتهم تجاه التنمية المستدامة.

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وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، أكدت الدكتور نفرتيتى حسن زكي عميد الكلية أن التنمية المستدامة هي مبدأ أساسي يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وأكدت أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هي إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

فيما أشارت الدكتورة حنان حسني الشربيني أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفه عامة وطلاب كليه التمريض بصفه خاصة تجاه التنمية المستدامة و التي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن الكلية شرفت بتقديم نماذج طلابية واعية قدر المسؤولية تعمل تجاه المستقبل بخطى واعدة  وتضمنت المشاركات العلمية للطلاب بالمؤتمر علي عدد ١١ عرض تقديمي و بحث علمي وأيضا ١٠ بوسترات في مجال التنمية المستدامة.

فيما أكدت الدكتورة سلوى البدري أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطن والجراحي ورئيس المؤتمر ان التعليم يعد مفتاح النجاح لاي مهنة ولا سيما أرقى المهن مهنة التمريض التي تتعامل مع الإنسان لذا كانت مشاركة الطلاب في هذا المؤتمر إضافة، وقالت أن المؤتمر يعد بداية لسلسلة من المؤتمرات العلمية الطلابية التي تهتم بكل جديد في عالم التمريض.

وأشارت الدكتور علا ممدوح سكرتير عام المؤتمر الى أن الطلاب ومنسقي الأقسام العلمية قد بذلوا مجهود غير مسبوق لإخراج المؤتمر العلمي بالشكل الذي يليق بكلية التمريض متمنية لهم ولجميع  الحضور يوم علمي مثمر.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية كلية التمريض التنمية المستدامة الأقسام العلمية التعليم والطلاب

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