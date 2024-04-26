إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، الأربعاء، عن المعلمة الفائزة بمسابقة "المعلمة القدوة" لرياض الأطفال لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، حيث حصلت المعلمة شيماء مصطفى، معلمة رياض الأطفال بروضة معهد البرج النموذجي، على لقب (المعلمة القدوة) على مستوى المنطقة لهذا العام، كما حصلت المعلمة إسراء أحمد من روضة معهد الشهيد وليد على المركز الثاني شرفيّا؛ وقد تميزت المعلمات المشاركات بتقديم الأنشطة التفاعلية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم أفكار أكثر إبداعًا وتميزًا، وربطها بالوعي الديني؛ وتم تكريم جميع الفائزات على مستوى المنطقة.

وتقدم فضيلة رئيس الإدارة المركزية وجميع العاملين بها، بخالص التهنئة لإدارة غرب الأزهرية وإدارة العامرية وللمعلمتين الفائزتين، متمنيًا لهما دوام التميز والرقى، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على المسابقة، التي تهدف إلى تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس في نفوسهن وتكريمهن على ‏ما ‏يقمن به من جهد مع الأطفال.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، و نعمة علام، مدير رياض الأطفال بالمنطقة، و ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، والمهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي، وفي حضور ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، و كمال حسن من الشئون الإدارية بالمنطقة.