التعليم تتسلم 127 ألف و450 فصلًا لمواجهة ارتفاع كثافات الطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أعلنت خلاله أنه في إطار جهودها لتخطي التحديات المزمنة التي تواجه قطاع التعليم والتي من أبرزها مواجهة تحدي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، خطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات كبيرة خلال السنوات العشرة الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف التعليم على رأس الأولويات، لزيادة عدد المدارس على مستوى الجمهورية عبر العديد من مشروعات بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها إن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.



وأكد اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها فى مجال الإنشاءات التعليمية، مشيرا إلى أن إجمالى مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التى تم تسليمها خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤ حتى الآن عدد (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالى (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا خلال الفترة من ٢٠١٤ / ٢٠١٥.

وتابع أنه تم خلال الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٦ تم تسليم عدد (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا، وخلال الفترة من ٢٠١٦ / ٢٠١٧ تم تسليم عدد (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصلًا. وخلال الفترة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تم تسليم عدد (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ تم تسليم عدد (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا، وخلال الفترة من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ تم تسليم عدد (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تم تسليم عدد (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تم تسليم عدد (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تم تسليم عدد (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا.

وأضاف اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حتى تاريخه عدد (٣٩٨) مشروعًا بإجمالي (٦٤١٩) فصلًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تسعى بدعم ومتابعة متواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن ٢٥ مليون و٥٠٠ ألف طالب، مؤكدة أنها تبذل في سبيل تحقيق محاور خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، والتي تستهدف بشكل أساسي تقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز، جهودا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.