عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلادها .. محطات فنية في حياة إحسان القلعاوي».



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة إحسان القلعاوي التي وُلدت عام 1932م، وهي تنتمي لأسرة فنية، فهي ابنة الفنان عبدالحليم القلعاوي وشقيقها الفنان محمود القلعاوي، وحصلت على شهادة ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية وتخرجت من معهد الفنون المسرحية.

قدمت الفنانة الراحلة نحو 730 عملا فنيا في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون، وأشتهرت بتقديم أدوار الأم بمختلف أشكالها القوية والقاسية والمقهورة التي تعاني من ظروف المعيشة مع أولادها.



وأشتهرت الفنانة الراحلة بالأعمال المميزة التي شاركت فيها سواء على مستوى المسرح أو الإذاعة أو الدراما التلفزيونية أو السينما، وكانت بدايتها من ميكروفون الإذاعة بالعديد من المسلسلات ثم قدمت مسرحيات كثيرة وعملت في المسرح الكوميدي والقطاع الخاص.



كما اشتهرت بمواقفها الوطنية والإنسانية النبيلة وأطلق النقاد عليها اسم الطيبين لأنها دخلت القلوب بمجرد مشاهدتها على الشاشة، ومن أشهر أعمالها على خشبة المسرح مسرحية هانم، ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية شخصية زنوبة في مسلسل عودة الروح.

