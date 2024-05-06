تقارير: طيران الاحتلال يشن غارات قوية شرق رفح مع تقدم محدود للدبابات

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن قوات جيش الاحتلال تعمل شرق رفح، وبحسب تقارير فلسطينية، فقد نفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية وشن غارات قوية على أحياء السلام والشوكة والجنينة شرق مدينة رفح.

وبحسب التقارير فأن هناك تقدم محدود للدبابات الإسرائيلية شرق رفح، وذلك بعد موافقة حماس على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم الآن وتعمل ضد أهداف حركة حماس بطريقة مستهدفة في رفح".

وقرر مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع، مساء اليوم الإثنين أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل دفع تحقيق الأهداف الأخرى للحرب.