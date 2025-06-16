انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 6 ركاب على طريق الواحات

شهد طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.