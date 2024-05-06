الأحرار الاشتراكيين لـ صدى البلد: الحركة المدنية تتخذ اتجاها معاكسا لمفهوم استقرار الدولة

هاجم طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، موقف الحركة المدنية بشأن تدشين اتحاد القبائل العربية، والذي يقوم على التشكيك.

وقال "درويش"ـ في تصريح خاص لـ صدى البلد"، إن أي إجراءات تتخذها الدولة المصرية في شأن أي موضوعات تمس الأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي تستند إلى المعلومات والصورة الكافية لذلك.

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحركة المدنية دائما ما تتخذ الاتجاه المعاكس لمفهوم استقرار الدولة، وتثير المشاكل وتفجر الأزمات والموضوعات التي من شأنها توجيه بوصلة الاتهام وإيضاح التقصير في حق الدولة المصرية، وهو الدور الوحيد الذي يقومون به.

ونوه رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بأن المعارضة يجب أن تتفق مع القانون ولا تخرج عن الدولة ولا سيادتها.