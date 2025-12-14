هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحتفل بـ30 عامًا على إعلان بيجين وتكرم الوزيرات المصريات البارزات

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر فاعلية خاصة بعنوان "أجندة عمل بيجين +30: تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"، بمناسبة بمرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين وذلك تقديرا للجهود البارزة والمساهمات التي قدمتها الوزيرات المصريات الحاليات والسابقات، وكذلك الرئيسة الحالية والسابقات للمجلس القومي للمرأة في مصر، من أجل تعزيز تمكين المرأة.

أجندة عمل بيجين +30

بدأت الفاعلية بكلمات افتتاحية ألقتها السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر؛ ومعالي المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمتها، أوضحت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر قائلة “أن القيادة النسائية في مصر برهنت على قدرة استثنائية على صناعة التغيير. فقد قدمت العديد من النساء، وفي مقدمتهن السيدات الوزيرات، نماذج ملهمة في الإدارة الرشيدة، وصياغة السياسات، وتنفيذ البرامج التي تمس حياة المواطنين. وهن اليوم يشاركن بفعالية في دفع عجلة التنمية، ويعملن على خلق بيئة أكثر عدالة وشمولًا للجميع. ونحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة نشيد بما نشهده في مصر من التزام واضح من القيادة السياسية بدعم حقوق المرأة وتمكينها، وجعلها حجر الزاوية في رؤية الدولة للتنمية المستدامة. فقد أثبتت التجربة أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن مشاركة المرأة الكاملة ليست فقط حقًا إنسانيًا أصيلًا، بل هي أيضًا ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار.”

ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر خلال كلمتها قائلة: "بينما نتطلع إلى المرحلة القادمة من رحلتنا المشتركة، دعونا نحمل روح بيجين بعزيمة متجددة. لنكرّم النساء اللواتي مهدن الطريق، وندعم النساء اللواتي يتولين القيادة اليوم، ونلهم الفتيات اللواتي سيشكلن مستقبلنا.إن مستقبل مصر – مثل مستقبل عالمنا – سيكون أكثر إشراقًا وعدلاً وازدهارًا عندما تقود النساء".

وفي كلمتها الافتتاحية أعربت المستشارة أمل عمار على سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الهام، الذي يجمع نخبة من القيادات النسائية والرموز الوطنية والدولية، احتفاءً بإرث استمر ثلاثة عقود منذ إطلاق إعلان ومنهاج عمل بيكين؛ تلك الوثيقة التي شكّلت علامة فارقة في مسار إدماج المرأة عالميًا، وأسست لمرحلة جديدة من الوعي والالتزام الدولي تجاه حقوق النساء وتمكينهن.

كما تضمنت الفاعلية جلسة حوارية تفاعلية خاصة بعنوان "قوة بيجين"، شاركت فيها السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ورئيسة المجموعة المعنية بالصحة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، و الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال الجلسة أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن لأحد أن ينجح بمفرده، فالمشاركة أساس النجاح، مشيرة إلى تعاونها مع عدد من الوزيرات في العديد من المجالات ومنها احتفالية المرأة المصرية، وهذا التعاون كان دافعا إلى النجاح، مؤكدة أنها مثلما نشأت على يد قيادات نسائية، تعمل حاليًا مع جيل جديد من الشابات سيكون لهن دور كبير الفترة المقبلة.

ومن جانبها أعربت السفيرة ميرفت تلاوي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ورئيسة اللجنة الفرعية للصحة خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة أن هذا المؤتمر نجح في تحقيق مكاسب عديدة للمرأة، واهتمام منظمات المجتمع المدني بالعديد من الحقوق والمكتسبات للمرأة ويجب الحفاظ عليها.

ومن بين القيادات النسائية اللاتي تم تكريمهن كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والوزيرة بالإنابة للبيئة؛ الدكتورة هالة السعيد، مستشارة الرئيس للشؤون الاقتصادية؛ السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة؛ السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي السابقة؛ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة؛ السفيرة سهى الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة؛ السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة السابقة؛ و عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة؛ الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة؛ و نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة؛ و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة؛ الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة؛ الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة؛ الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة؛ الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة؛ و نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والراحلة الدكتورة فرخندة حسن، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة السابقة.

كما شهدت الفاعلية حضور عدد من القيادات النسائية البارزة من القطاع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والإعلام.

كما تم تنظيم معرض خاص على هامش الفاعلية، لاستعراض أبرز المحطات التي جمعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشركاء التنمية خلال مسيرة ترجمة التزامات بيجين إلى إجراءات عملية أحدثت أثرًا إيجابيًا في حياة النساء.