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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح "مدينة مصر" تتضاعف 3 مرات خلال عام.. وفوربس تمنح عبدالله سلام لقب الأكثر تأثيرا

المهندس عبدالله سلام
المهندس عبدالله سلام

يحظى القطاع العقاري المصري بأهمية خاصة، جعلته شريكاً إستراتيجياً في تحقيق مخططات الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وترجمت قوته على الأرض، ما حققه من أرقام وإنجازات، صنعتها عقول وسواعد مصرية، احتلت مكانة متميزة ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية للأكثر تأثيراً على مستوى الشرق الأوسط .

وإلى جانب  مجموعة الـ20 الكبار في مصر وفقا لتصنيف فوربس العالمية للمطورين العقاريين  الأكثر تأثيرا فى الشرق الأوسط ، جاء اسم المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وخاصة بعدما استطاعت شركة مدينة مصر، تحت قيادته، أن تحقق نتائج  قياسية، هي الأعلى في تاريخها، فتضاعفت مبيعاتها التعاقدية، وصافي أرباحها  3 مرات تقريبا خلال عام 2023.

وبلغ إجمالي إيرادات شركة مدينة مصر لعام 2023، الأخير 7.6 مليار جنيه ، وخلال الربع الأخير، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.2 مليار جنيه، وارتفع  صافى الربح بمعدل 189.9% سنويا إلى 2.1 مليار جنيه، وارتفعت المبيعات التعاقدية للشركة بمعدل سنوي 194.3% لتصل إلى مستوى 29.9 مليار جنيه.

نتائج الأعمال لذات العام تضمنت مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه حققتها شركتا منك للاستثمار العقاري، وإيجي كان للتطوير العقارى، بعد أن استحوذت عليهما شركة مدينة مصر ،  ولا شك أن هذه النتائج تعبر عن صحوة عملاق عقاري، يتجاوز عمره 60 عاماً.

ويحسب للمهندس عبد الله سلام الجرأة في تحطيم تابوهات التسويق في القطاع العقاري،  وقد ربح الرهان، حتى الجدل الذى أحدثه قرار تغيير اسم الشركة، من مدينة نصر إلى مدينة مصر، في رمضان قبل الماضي، كان ضمن أحد أهم أسباب عودتها إلى الصدارة جنبا إلى جنب مع المبادرات المبتكرة للتغلب على المشكلات التقليدية التى يواجهها عملاء القطاع العقاري، كنظام طوبة لامتلاك الوحدات بطريقة تشاركية تكسر جمود نظام الأقساط التقليدى ، ومبادرة إلغاء وديعة الصيانة التى أطلقتها الشركة في آخر حملاتها الدعائية الهادفة.

وعلمياً ؛ حصل عبد الله سلام على درجة البكالوريوس في هندسة الميكانيكا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك في العديد من برامج التعليم التنفيذي في كلية هارفارد لإدارة الأعمال، وجامعة كيلوج نورث إيسترن لدراسة التسويق الاستهلاكي، وبناء الاستراتيجية وخطط التسعير والإعلام.

ومهنيا ؛ ينتمي عبد الله سلام لأحد أبرز العائلات الرائدة في مجالات التجارة والصناعة في مصر ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، تولى خلالها مهام الإدارة والمشاركة في تأسيس عدد من المشروعات في العديد من المجالات على رأسها التصنيع وتجارة التجزئة والإعلام والتكنولوجيا ، وقد شغل مناصب عدة في مجالس إدارة عدد من الشركات المرموقة، على رأسها شركة سولاريس مصر، وشركة منلو للتجارة والتصنيع وشركة نماء للتطوير والاستثمار العقاري، ومجموعة باراديس كابيتال والشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية وبنك الطعام المصري.

ومجتمعياً؛ لا يتوقف عبد الله سلام عن تقديم الاستشارات التطوعية لرواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة، وقد بدا ذلك جليا خلال مشاركته ضمن فريق تحكيم برنامج Shark Tank.

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