من ASUS.. أول لاب توب مع دعم الذكاء الاصطناعي في مصر

(ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 New Zen with AI هو لاب توب محمول وخفيف الوزن ينتمي إلى فئة الـ Ultra laptop وهي فئة تتميز بالتصميم الأنيق والأداء العالي والبطارية الطويلة.

يأتي هذا الجهاز بشاشة OLED مذهلة بدقة 3k ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Intel Core Ultra الجديد الذي يدعم الذكاء الاصطناعي، وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

ASUS Zenbook 14 OLED خيار مثالي للمستخدمين

كما يحتوي على مجموعة متنوعة من المنافذ والميزات الأخرى التي تجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن لاب توب متعدد الاستخدامات وسهل الحمل. في هذا المقال، سنستعرض أهم خصائص ومميزات هذا اللاب توب، و سنشرح كيف يمكن أن يسهل الذكاء الاصطناعي حياة المستخدم العادي، اضافهً إلى الأسباب التي تجعله جديرا بالشراء.

التصميم و الوزن والأبعاد



يتميز (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 بتصميم أنيق ومتطور، يجمع بين الجمال والمتانة. ويزن حوالي 1.2 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 14.9 ملم. يحتوي الغطاء الخارجي للجهاز على شعار ASUS بتصميم أنيق، كما يحتوي الغطاء على طبقة معدنية تمنحه مظهرا فاخرا ومقاومة للخدوش. و الجدير بالذكر أن الغطاء لا يجذب البصمات نهائياً مما يمنحك دائما مظهرا نظيفاً و انيقاً علي مدار اليوم.

عند فتح الغطاء، نجد لوحة المفاتيح المضيئة ، ولوحة اللمس التي تدعم ميزة Number Pad ، والتي تتيح تحويل لوحة اللمس إلى لوحة أرقام رقمية بلمسة زر. كما نجد الشاشة الرائعة بحجم 14 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، والتي تملأ 87% من مساحة الغطاء الداخلي. تتميز الشاشة بحواف رفيعة جدا، وكاميرا ويب عالية الدقة مع Shutter للخصوصية وميزة Windows Hello لتسجيل الدخول بالوجه. كما تأتي الشاشة من نوع OLED، التي توفر ألوانا زاهية وتباينا عاليا و زاوية رؤية واسعة.



يحتوي (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 على مفصلة مميزة تسمى ErgoLift ، والتي ترفع الجزء السفلي من الجهاز قليلا عند فتح الغطاء، لتوفير زاوية كتابة مريحة وتحسين التهوية والصوت. كما يحتوي الجهاز على مجموعة كاملة من المنافذ والمداخل، من بينها منفذين Thunderbolt 4، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومقبس صوتي 3.5 ملم. ويدعم الجهاز الاتصال اللاسلكي بتقنيات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2.

الأداء والمواصفات



يعتبر (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 واحدا من أولى الأجهزة التي تستخدم معالج Intel Core Ultra، وهو معالج جديد من intel يستخدم تقنية Meteor Lake، والتي تجمع بين الأنوية القوية والفعالة ووحدة معالجة الذكاء الاصطناعي NPU processor في شريحة واحدة. يتوفر الجهاز بخيارين من المعالجات، و Intel Core Ultra 7 155H، وIntel Core Ultra 9 185H. وتختلف هذه المعالجات في عدد الانويه والخيوط والتردد.

الذكاء الاصطناعي والميزات الذكية

أحد أبرز ما يميز (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 هو دعمه للذكاء الاصطناعي ai computer ، والذي يتجلى في عدة ميزات ذكية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وزيادة كفاءة الجهاز. من بين هذه الميزات:

AI Noise Canceling، وهي ميزة تقوم بإزالة الضوضاء الزائدة من الصوت الصادر والوارد، سواء في المكالمات أو في التسجيلات أو في الفيديوهات. تستخدم هذه الميزة تقنية الذكاء الاصطناعي للتمييز بين الصوت البشري والضوضاء الخلفية، وتقوم بتصفية الأخيرة بشكل فعال. وبهذا، تضمن هذه الميزة جودة صوت عالية وواضحة في جميع الظروف.

كما أن وجود شريحة مخصصة للذكاء الاصطناعي npu processo تجعل اللاب توب يتعلم من استخدامك و يقوم بتقديم الأداء المطلوب مع أقل استخداما للطاقة. بناءاً علي الاختبارات الداخلية فمع تشغيل NPU في ظروف معينة يعمل حتى قرابة ال7 ساعات أما الجهاز الآخر تحت نفس المواصفات و الظروف لكن بدون NPU يكون الجهاز قادر علي العمل حتي قرابة الـ5 ساعات.



وجود شريحة npu processor أيضاً يجعل اللاب توب قادر علي تقديم أعلي أداء للبرامج التي تدعم الذكاء الاصطناعي داخل بيئة عمل Windows مثل microsoft copilot الذي يمكنك من الدردشة او كتابه المقالات او الاكواد البرمجيه أو توليد الصور وبعض البرامج الاخرى مثل Paint و Snipping Tool المدعومين بالذكاء الاصطناعي. ليس فقط برامج Microsoft لكن كل البرامج اللي تدعم الذكاء الاصطناعي من باقي المطورين مثل Adobe و GIMP و المزيد و المزيد. ولكن كيف يمكن أن يسهل هذا الذكاء الاصطناعي حياة المستخدم العادي؟



كيف يسهل الذكاء الاصطناعي حياة المستخدم العادي؟



الذكاء الاصطناعي هو مجال علمي وتقني يهدف إلى تطوير أنظمة وبرامج قادرة على محاكاة الذكاء البشري والقيام بمهام معقدة ومتنوعة. ويمكن أن يسهل الذكاء الاصطناعي حياة المستخدم العادي بعدة طرق، من بينها:

تحسين الإنتاجية والكفاءة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المستخدم في إنجاز مهامه بشكل أسرع وأسهل وأدق، بواسطة توفير حلول واقتراحات وتلميحات ذكية، تعتمد على تحليل البيانات والتعلم من التجارب. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المستخدم في كتابة نص أو رسم صورة أو ترجمة لغة أو تصميم موقع أو برمجة تطبيق، بواسطة توليد محتوى مبتكر ومناسب ومحسن.



تحسين التواصل والتعاون: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المستخدم في التواصل والتعاون مع الآخرين بشكل أفضل وأكثر فعالية، بواسطة توفير وسائل وأدوات تسهل عملية المحادثة والمشاركة والتفاعل. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المستخدم في إجراء مكالمات وفيديوهات واضحة ونقية وخالية من الضوضاء، أو في تبادل الملفات والوثائق والعروض بسهولة وأمان، أو في الحصول على تعليقات وآراء وتقييمات من الآخرين بشكل سريع وموضوعي.

تحسين التعلم والتطوير: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المستخدم في التعلم والتطوير والابتكار بشكل مستمر ومنظم، بواسطة توفير مصادر ومواد ومنهجيات تعليمية متخصصة ومخصصة، تعتمد على مستوى واهتمامات وأهداف المستخدم. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المستخدم في تعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة أو موضوع جديد، بواسطة تقديم دروس وتمارين واختبارات وملاحظات مفيدة ومحفزة.



هذه بعض من الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهل حياة المستخدم العادي، والتي تجعله شريكا ومساعدا لا غنى عنه في العصر الرقمي. ولكن ما هي الأسباب التي تجعل (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 جهازا يستحق الشراء؟

الأسباب التي تجعل (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 جهازا يستحق الشراء

(ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 هو لاب توب متميز ومتطور، يقدم مواصفات وميزات عالية الجودة والأداء، تناسب مختلف الاحتياجات والتطبيقات. ومن بين الأسباب التي تجعله جهازا يستحق الشراء:



الشاشة الرائعة: تعتبر شاشة (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 من أفضل الشاشات المتوفرة في السوق، بفضل تقنية ASUS Lumina OLED التي توفر جودة صورة مذهلة وتجربة مشاهدة ممتعة. تتميز الشاشة بدقة 3K high resolution laptop ومعدل تحديث 120 هرتز ونسبة تباين 1000000:1 ونسبة سطوع 400 شمعة/متر مربع ونسبة ألوان DCI-P3 100% ونسبة sRGB 133%..

المعالج الجديد: يعتبر معالج Intel Core Ultra المستخدم في (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 من أحدث وأقوى المعالجات في السوق، لأنه يجمع بين الأنوية القوية والفعالة ووحدة معالجة الذكاء الاصطناعي في شريحة واحدة. يوفر هذا المعالج أداء متفوق وكفاءة عالية ودعم متقدم للذكاء الاصطناعي، مما يجعله قادرا على التعامل مع مختلف المهام والبرامج والألعاب بسلاسة وسرعة.



الذاكرة والتخزين: يأتي (ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، مما يوفر مساحة كبيرة وسرعة عالية لتخزين وتشغيل الملفات والبرامج والبيانات. تستخدم الذاكرة والتخزين تقنية LPDDR 4X و PCIe 4.0، والتي تعتبر من أسرع وأحدث التقنيات في هذا المجال. كما يدعم الجهاز توسيع التخزين عن طريق منفذ microSD.



البطارية الطويلة: يحتوي Zenbook 14 OLED علي بطارية بقدرة 75 وات\ساعة مع شاحن 65 وات داخل العلبه مما يمكنك من العمل طوال اليوم بشحنه واحده و يمكنك شحن الجهاز شحن سريع من 0 الى 60 % في 49 دقيقة فقط!. laptops with best battery life

دعم الذكاء الاصطناعي الذي يضعك خطوة للأمام و يسهل عليك انجاز اعمالك في أسرع وقت كذلك يوفر الطاقة بشكل كبير مع الحفاظ على مستوى أداء عالي. ai pc

الضمان المثالي ASUS Perfect warranty : كالعادة تعدنا ASUS بالضمان المثالي الذي لا يغطي فقط عيوب الصناعه كالمعتاد و لكن ايضاً عيوب الاستخدام مشموله هنا.

التوافر والأسعار



يمكنك الحصول على كل المعلومات عن الجهاز والمواصفات التقنية كما يمكنك شراء الجهاز من خلال متجر ASUS الالكتروني الرسمي أو من خلال الموزعين المعتمدين كالمعتاد عن طريق الرابط: https://bit.ly/3UUFUu0

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