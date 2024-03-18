عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اعمل أشعة وأنت في مكانك.. حاسوب جديد يعد حلًا مثاليًا للأشعة المتنقلة

صدى البلد

أعلنت شركة  أسوس" IoT" ، وهي شركة متخصصة عالميًا  في حلول إنترنت الأشياء الذكية (AIoT)، عن قيامها بإطلاق الحاسوب الطبي" MDS-M700 "الجديد والذي قد القيام بتصميمه وذلك لتقديم أداء قوي وخدمة مثلى وذلك في مختلف بيئات الرعاية الصحية.

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

بمواصفات فريدة.. تسريبات تكشف تصميم هاتف موتورلا الجديد

وتكمن فائدة الحاسوب الجديد في بتقنيات عرض  وتسجيل لبعض المقاطع المرئية وذلك بدقة عالية جدًا من خلال تقنية UHD.

يدعم  الحاسوب التصوير وذلك بدقة عرض يصل قدرها إلى “4K UHD ” لتساعد على توفير وضوحًا ودقة يعد لا مثيل لهما في تصوير كلا من الأنسجة والأوعية وهيكل الجسد. 

على الجانب الاخر يساعد  حاسوب MDS-M700 في محاولة الحفاظ على بيئة صحية  ذلك بإلإضافة إلى مقاومته للكحول، مما قد يجعله مثاليًا لكلا من البيئات المعقمة مثل مراكز الجراحة وغرف العمليات.

ويتألق الحاسوب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية، كما أنه يحتوي على ثلاثة منافذ إيثرنت وذلك لتوفير مسارات متنوعة لنقل البيانات.

وتأتي ميزة صغر حجم الحاسوب ليصبح مهيأ لمساحات المعدات الطبية المحدودة، وهو حلًا مثاليًا لأجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة، والموجات فوق الصوتية

شركة أسوس IoT حلول إنترنت المقاطع المرئية تطبيقات الذكاء الاصطناعي اشعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

موضوعات متعلقة

منصة يوتيوب تقدم ميزة لأجهزة التلفاز الذكية ..فما القصة ؟

جوجل تقدم ميزة جديدة لسلسلة هواتف Google Pixel 9

بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

شركة آبل تثير الجدل وتحذر مستخدمي هواتف آيفون من عادة كارثية..فما القصة ؟

بإمكانيات مميزة وسعر مغري..لينوفو تطلق جهاز Lenovo Legion Y700 اللوحي

أخبار تكنولوجيا |تيك توك تفاجئ صانعي المحتويتيك توك تفاجئ صانعي المحتوي وموبايل جديد من Vivo بسعر رخيص جدا وآخر من موتورولا ينافس سامسونج

ميتا تطلق تطبيق جديد لمنصات التواصل الاجتماعي .. فما هي ميزاته ؟

أيهما أفضل من حيث السعر والتصميم..مقارنة حواسيب ماك بوك آير الجديدة وطراز “Pro

ترشيحاتنا

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل.. الكابينت الإسرائيلي يوسع من صلاحيات الوفد المفاوض في محادثات غزة

من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد

21 لاعباً في مران منتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذكاء الاصطناعي.. شريهان تثير الجدل بصورها الأخيرة

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ