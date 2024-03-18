اعمل أشعة وأنت في مكانك.. حاسوب جديد يعد حلًا مثاليًا للأشعة المتنقلة

أعلنت شركة أسوس" IoT" ، وهي شركة متخصصة عالميًا في حلول إنترنت الأشياء الذكية (AIoT)، عن قيامها بإطلاق الحاسوب الطبي" MDS-M700 "الجديد والذي قد القيام بتصميمه وذلك لتقديم أداء قوي وخدمة مثلى وذلك في مختلف بيئات الرعاية الصحية.

وتكمن فائدة الحاسوب الجديد في بتقنيات عرض وتسجيل لبعض المقاطع المرئية وذلك بدقة عالية جدًا من خلال تقنية UHD.

يدعم الحاسوب التصوير وذلك بدقة عرض يصل قدرها إلى “4K UHD ” لتساعد على توفير وضوحًا ودقة يعد لا مثيل لهما في تصوير كلا من الأنسجة والأوعية وهيكل الجسد.

على الجانب الاخر يساعد حاسوب MDS-M700 في محاولة الحفاظ على بيئة صحية ذلك بإلإضافة إلى مقاومته للكحول، مما قد يجعله مثاليًا لكلا من البيئات المعقمة مثل مراكز الجراحة وغرف العمليات.

ويتألق الحاسوب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية، كما أنه يحتوي على ثلاثة منافذ إيثرنت وذلك لتوفير مسارات متنوعة لنقل البيانات.

وتأتي ميزة صغر حجم الحاسوب ليصبح مهيأ لمساحات المعدات الطبية المحدودة، وهو حلًا مثاليًا لأجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة، والموجات فوق الصوتية