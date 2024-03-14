بالذكاء الاصطناعي.. أسوس تعلن رسميا عن هاتفها الأسطوري Zenfone 11 Ultra

أعلنت شركة أسوس Asus، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن عائلة Zenfone المميزة، وحصل الهاتف الجديد على مواصفات وتقنيات تجعله أفضل هواتف أندرويد أداء كمنافس لهواتف سامسونج الحديثة.

وفي حدث الإعلان عن الهاتف، تفاخرت أسوس بمزايا هاتف Asus Zenfone 11 Ultra، والذي تعود به الشركة إلى التصميم التقليدي للهواتف الرائدة من حيث الشاشات والبطاريات الأكبر لخط إنتاجها المخصصة لغير الألعاب، كما أنه يعد الإصدار الثاني ضمن سلسلة "زينفون ألترا" والذي يأتي بعد 8 سنوات من إطلاق Zenfone 3 Ultra في عام 2016.

مواصفات هاتف أسوس Asus Zenfone 11 Ultra

يتميز هاتف أسوس Asus Zenfone 11 Ultra، بتصميم كبير الحجم يتمتع بإطار من الألومنيوم وخلفية زجاجية، تبلغ أبعاده 163.8 × 76.8 × 8.9 ملميتر، يبلغ وزنه 224 جراما، وتدعي الشركة أن الهاتف مقاوما الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، والذي يمكنه تحمل البقاء تحت الماء على عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

Asus Zenfone 11 Ultra

وحول إداء الهاتف، أوضحت أسوس أن هاتفها الجديد Asus Zenfone 11 Ultra، يتميز بأداء فائق السرعة ودعما لتقنيات الذكاء الاصطناعي على غرار هواتف سامسونج الجديدة "Galaxy S24"، وذلك بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3.

ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وزودته أسوس بذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Asus Zenfone 11 Ultra

ويحزم هاتف Zenfone 11 Ultra، بطارية قوية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن العكسي بقدرة 10 وات.

ويتألق هاتف أسوس Asus Zenfone 11 Ultra، بشاشة كبيرة الحجم من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة Full HD+ ، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تتميز بمعدل تحديث عال 144 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10، تبلغ ذروة السطوع 2500 شمعة في المتر، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

Asus Zenfone 11 Ultra

ويتمتع هاتف Asus Zenfone 11 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي مزودة بمستشعر سوني IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية تحتوي على مستشعر RGBW بدقة 32 ميجابكسل.

وزودت أسوس الهاتف بأحدث مزايا الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز تأثير Bokeh في وضع الفيديو الرأسي ويساعد على تتبع وجه الكائن، وتشمل الميزات المميزة الأخرى نصا في الأصوات وترجمة المكالمات وإلغاء الضوضاء وخلفية AI.

Asus Zenfone 11 Ultra

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف Asus Zenfone 11 Ultra، مقبس صوت بقياس 3.5 ملم، ومكبر صوت ستيريو، وشريحة SIM مزدوجة، ومنفذ شحن USB-C، وميكروفون، ومن ناحية الاتصال، يدعم الهاتف تقنية Bluetooth 5.4 وشبكة Wi-Fi 7، والاتصال عبر شبكات الجيل الخامس 5G.

سعر أسوس Asus Zenfone 11 Ultra

يتوفر هاتف أسوس Asus Zenfone 11 Ultra، في 4 ألوان هي: الأسود والأزرق والرمادي والخوخي، للبيع مقابل سعر يبدأ من 999 يورو (أي ما يعادل 52.177 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، وبسعر 1099 يورو (أي ما يعادل 57.399 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت.