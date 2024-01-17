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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات خرافية وأداء جبار.. أسوس تطلق هواتف ألعاب ASUS ROG Phone 8

ROG Phone 8
ROG Phone 8

كشفت شركة أسوس ASUS النقاب عن سلسلة هواتف الألعاب ROG Phone 8 في الأسواق العالمية، من خلال مشاركتها في معرض CES في لاس فيغاس الأسبوع الماضي.

والآن، قدمت العلامة التجارية التايوانية هاتف ROG Phone 8 و 8 Pro في السوق الصينية، زودتهم أسوس بنفس المواصفات مثل نظرائهم العالميين، حيث يأتي كلا الهاتفين متطابقان مع بعضهما البعض باستثناء بعش الاختلافات البسيطة.

 

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أسعار سلسلة أسوس ASUS ROG Phone 8

يبلغ سعر هاتف أسوس ROG Phone 8، في الصين حوالي 673 دولار (أي ما يعادل 20.794 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز ROG Phone 8 Pro، حوالي 841 دولار (أي ما يعادل 25.985 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت.

مواصفات سلسلة أسوس ASUS ROG Phone 8


تخلت أسوس عن التصميم الثقيل المستوحى من الألعاب في أحدث جيل من هواتف ROG، تأتي الأجهزة بتصميم يشبه الصندوق قليلا مع وحدة كاميرا خلفية مربعة ولوحة خلفية مزدوجة اللون، يحتوي الطراز القياسي على شعار Aura RGB Lightning القابل للتخصيص، بينما يتميز الإصدار الاحترافي بإضاءة LED صغيرة مع 341 مصباح، يتميز ثنائي ROG Phone 8، بتصميم مقاوم للغبار والماء ووفقا لمعيار IP68، ويحتوي كلا الجهازين على أزرار AirTrigger للألعاب ومكبر صوت ذو نظام مغناطيس خماسي.

وتحتوي أحدث هواتف ROG المخصصة للألعاب، على شاشة مثقوبة محاذاة للوسط مع حواف رفيعة من جميع الجوانب، يتميز هاتف ROG Phone 8 و 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED من إنتاج شركة سامسونج، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة FHD + ومعدل تحديث LTPO يبلغ 165 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع، وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع، ودعم لمس القفازات.

ROG Phone 8

وداخليًا، تم تجهيز سلسلة أسوس ROG Phone 8 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، يحتوي الإصدار القياسي على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وسعة تخزين داخلي 256 جيجابايت، في حين يصل الطراز الاحترافي إلى 24 جيجابايت و1 تيرابايت على التوالي.

ويتميز  كلا الهاتفين بنظام تبريد التوصيل لتبديد الحرارة، أصبح ملحق AeroActive Cooler الجديد أصغر حجما وأخف وزنا من ذي قبل، كلا الهاتفين مدعومان بوحدة بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 65 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات. تأتي الأجهزة أيضا مع العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يتميز هاتف أسوس ROG Phone 8 و8 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، إلى جانب كاميرا سيلفي RGBW بدقة 32 ميجابكسل.
 

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