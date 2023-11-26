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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة الألعاب.. آسوس تخفض سعر هاتفها الرائد ROG Phone 6

آسوس ROG Phone 6
آسوس ROG Phone 6

أطلقت شركة آسوس ASUS ، هاتفي ROG Phone 6 و6 Pro في الأسواق العالمية في شهر يوليو من العام الماضي، يقال إن العلامة التجارية التايوانية تعمل على الجيل التالي لسلسلة هواتفها المخصصة للألعاب ROG Phone 7.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، أعلنت شركة آسوس عن أن هاتف ROG Phone 6 متاح بسعر مخفض في الهند، حيث يتوفر الهاتف الذكي للألعاب ذو المواصفات والميزات متميزة مقابل خصم يصل إلى 38 % من سعر الهاتف الأصلي.

 

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تخفيض كبير على هاتف آسوس ROG Phone 6

كانت آسوس قد قامت بإطلاق هاتف الألعاب القوى ASUS ROG Phone 6 في الهند، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت من تكوين التخزين الداخلي، مقابل سعر حوالى 71999 روبية (أي ما يعادل 26.614 جنيها مصريا).

والآن، أصبح هاتف آسوس ROG Phone 6، متاحا مقابل سعر حوالى 47999 روبية (أي ما يعادل 17.743 جنيها مصريا)، مما يعني أن المستهلكين بالهند سيحصلون على خصم كبير قدره 24000 روبية.

آسوس تخفض سعر هاتفها الرائد ROG Phone 6

ويتوفر هاتف آسوس ROG Phone 6 للبيع باللونين الأسود والأبيض، وتقوم العلامة التجارية أيضًا بتقديم علبة AeroActive Cooler 6 ومحول HyperCharge بقدرة 30 وات كهدية مع الهاتف الذكي.

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية، يتميز هاتف آسوس ROG Phone 6، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع بلغ 165 هرتز، مع تقنية HDR10+ ودرجة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع، وتتميز الشاشة بطبقة حماية قوية من زجاج Gorilla Glass Victus.

آسوس ROG Phone 6

وعلى الرغم من كونه هاتفا مخصصا للألعاب، إلا أنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX766، تأتي مقترنة بعدسات فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل،  بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزودة بمستشعر من سوني IMX663 بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

آسوس ROG Phone 6

ويمتاز هاتف آسوس ROG Phone 6 بأضواء RGB قابلة للتخصيص وأزرار تشغيل بالموجات فوق الصوتية AirTrigger 6 والتحكم بالإيماءات، وتحت الغطاء، يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم.

آسوس ROG Phone 6

وفيما يخص البطارية، يحزم هاتف ROG Phone 6، بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، وزودت أسوس الهاتف بنظام تبريد محسن يتوافق مع معالج سنابدراجون الجديد، والذي يمكنه خفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 10 درجات مئوية.

آسوس ROG Phone 6
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