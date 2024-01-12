عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ROG Phone 8 Pro.. أسوس تطلق هاتف ألعاب بمواصفات لا مثيل لها

ROG Phone 8 Pro
ROG Phone 8 Pro

كشفت شركة أسوس Asus، النقاب عن هاتفي الألعاب ROG Phone 8 وROG Phone 8 Pro، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، بلون واحد هو "أسود فانتوم"، في خيارين للذاكرة بسعة 16 + 512 جيجابايت مقابل سعر 1140 دولار (أي ما يعادل 35.200 جنيه مصري)، و بسعة 24 + 1 تيرابايت، يباع في الهند بسعر 1440 دولار (أي ما يعادل 44.500 جنيه مصري).

 

إمكانات خارقة.. أسوس تطلق أقوى هواتف الألعاب بالذكاء الاصطناعي

أسطورة الألعاب.. آسوس تخفض سعر هاتفها الرائد ROG Phone 6


مواصفات هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro

يتم تشغيل هاتف ROG Phone 8 Pro بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 خارج الصندوق.

ROG Phone 8 Pro

ويحتوي هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، على شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 165 هرتز، ومحمية بطبقة حماية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

ROG Phone 8 Pro

ويتميز الهاتف الذكي أيضا بمصفوفة 341 Mini-LED قابلة للتخصيص في الخلف، متصلة بثلاث كاميرات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

ويحزم هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات.

ROG Phone 8 Pro
أسوس ROG Phone 8 Pro روج فون 8 برو سعر أسوس ROG Phone 8 Pro مواصفات أسوس ROG Phone 8 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

وحش الكاميرا والأداء.. موبايل شاومي الجديد ينافس هواتف سامسونج

ثورة في جيبك.. كيف يشكل الذكاء الاصطناعي مستقبل هواتف آبل وسامسونج؟

ثلاثية الأبعاد.. سوني تكشف عن نظارة واقع افتراضي للمصممين

حامل آيفون مبتكر يتتبع حركة الأشخاص أمام الكاميرا تلقائيا.. فيديو

إمكانات خارقة.. أسوس تطلق أقوى هواتف الألعاب بالذكاء الاصطناعي

خادمة ومراية ذكية.. أبرز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المعلن عنها في CES 2024

CES 2024.. الكشف عن أول مرآة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي

موبايل سامسونج Galaxy A7 يحصل على أندرويد 14

ترشيحاتنا

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيا

نريد حلا.. فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

مطالبات بالسجن والغرامة.. يهود فرنسا يدافعون عن رئيس الوزراء المثلي الجديد

بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن الضربات في اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ