ROG Phone 8 Pro.. أسوس تطلق هاتف ألعاب بمواصفات لا مثيل لها

كشفت شركة أسوس Asus، النقاب عن هاتفي الألعاب ROG Phone 8 وROG Phone 8 Pro، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، بلون واحد هو "أسود فانتوم"، في خيارين للذاكرة بسعة 16 + 512 جيجابايت مقابل سعر 1140 دولار (أي ما يعادل 35.200 جنيه مصري)، و بسعة 24 + 1 تيرابايت، يباع في الهند بسعر 1440 دولار (أي ما يعادل 44.500 جنيه مصري).



مواصفات هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro

يتم تشغيل هاتف ROG Phone 8 Pro بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 خارج الصندوق.

ROG Phone 8 Pro

ويحتوي هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، على شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 165 هرتز، ومحمية بطبقة حماية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

ROG Phone 8 Pro

ويتميز الهاتف الذكي أيضا بمصفوفة 341 Mini-LED قابلة للتخصيص في الخلف، متصلة بثلاث كاميرات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

ويحزم هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات.