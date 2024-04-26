عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الزمالك ليس الوحيد|عدد صادم للأندية الموقوف قيدها بالدوري.. وأول تعليق "أبيض"على الأزمة

صور أرشيفية
صور أرشيفية

تلقى نادي الزمالك، واحد من أبرز أندية كرة القدم في مصر، صدمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقافه عن القيد بسبب مستحقات اللاعب السابق خالد بوطيب. 

يأتي هذا القرار عقب تفاقم الخلاف بين النادي واللاعب، الذي تمثل في شكوى قدمها بوطيب للفيفا يطالب فيها بفسخ عقده مع الزمالك.

مستحقات مالية متأخرة

وفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن المستحقات المالية التي يطالب بها خالد بوطيب تبلغ حوالي 2.4 مليون يورو، وهو مبلغ كبير يعكس جدية الأزمة التي تمر بها النادي. وقد أشارت إدارة الزمالك إلى أن هذه المبالغ لم تكن متوفرة في الفترة الماضية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتصاعد الخلاف بين الطرفين.

تدخل الفيفا وقرار الإيقاف

تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاء بعد أن فشلت محاولات الطرفين في التوصل إلى حل ودي للنزاع. وبموجب هذا القرار، فإن الزمالك لن يكون له الحق في التعاقد مع لاعبين جدد حتى يتم سداد المستحقات المالية المتأخرة لخالد بوطيب.

المحامي سلفاتور شيفالي ودوره في القضية

كان المجلس الإداري السابق للزمالك قد كلف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي بالدفاع عنه في هذه القضية، وقد أدى دورًا حاسمًا في تمثيل النادي أمام "فيفا". وعلى الرغم من تقديم جهود كبيرة من قبل المحامي، إلا أن القرار النهائي لصالح بوطيب قضى بإيقاف النادي حتى تسوية المبالغ المالية المتأخرة.

تعليق الإدارة الحالية للزمالك

من جانبه، أكد مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على أنه سيعمل بكل جدية واجتهاد لحل هذه الأزمة المالية وإدارة تداعياتها بشكل فعال. وأشار المجلس إلى أنه سيستخدم كل السبل المتاحة لتوفير المبالغ المالية المتأخرة واستعادة حقوق النادي في التعاقد مع اللاعبين.

التحديات التي تواجه الزمالك

تواجه إدارة الزمالك تحديات كبيرة في ظل هذه الأزمة المالية، حيث يجب عليها العمل على تحقيق التسوية المالية اللازمة والتي تتيح للنادي استئناف القيد والتعاقد مع لاعبين جدد استعدادًا للموسم القادم.

استعدادات الموسم الجديد

على الرغم من التحديات، فإن إدارة الزمالك مصممة على إعادة النادي إلى المسار الصحيح، وتحقيق الاستقرار المالي اللازم للنادي. ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة خطوات عملية لتسوية المستحقات المالية والتأكد من أن النادي سيكون جاهزًا للمشاركة في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

تعد قضية إيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب أمرًا خطيرًا يهدد استقرار النادي وقدرته على التعاقد مع اللاعبين. ومع ذلك، فإن إدارة النادي تعمل بجدية لحل هذه الأزمة واستعادة حقوقها بشكل كامل.

الزمالك مصر فيفا الإيقاف الإعلان مالية مليون يورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

6000 جنيه أقل واحد| مفاجأة سارة تنتظر 8 ملايين عامل بالقطاع الخاص خلال أيام

موضوعات متعلقة

بعد غياب 72 عامًا| ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية.. تفاصيل

10 فوائد مذهلة| بذور سحرية لبناء العضلات وتحسين صحة البشرة.. تعرف عليها

السم في الكوليسترول والسكر| الوجبات السريعة تهدد ذاكرة الشباب.. دراسة أمريكية تحذر

السر وراء اختفاء السرير الفضي من قصر الأمير محمد علي بالمنيل.. أين ذهب؟!

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

أنا مُوتّ مرتين| أول تعليق من أكرم السعدني بعد سقوطه في مطار هيثرو

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

ترشيحاتنا

الصحة: إجراء فحص طبي لـ 1.688 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

الزمالك ليس الوحيد|عدد صادم للأندية الموقوف قيدها بالدوري.. وأول تعليق "أبيض"على الأزمة

جيش الاحتلال يعلن وفاة مدني في هجوم حزب الله على جبل دوف

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي.. اعرفها بعد تغيير الساعة

فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية| جديدة وغير تقليدية

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ