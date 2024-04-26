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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

واتس تتيح ميزة جديدة
واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظاها فما هي؟

ميزة جديدة يطرحها تطبيق WhatsApp  للمستخدمين تسمح لمستخدميها بالاتصال بالأشخاص عبر تطبيق WhatsApp دون حفظ أرقامهم وعلى الرغم من أن تلك  الميزة لم يتم طرحها للجميع بعد، إلا أن المنصة  تقوم بتطوير برنامج اتصال داخل التطبيق وقد تم رصد تلك البرنامج عبر تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد تحديدا الإصدار التجريبي 2.24.9.28.

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ووفقا لموقع indiatvnews ستتيح تلك الميزة  إرسال رسالة إلى شخص ما عبر تطبيق WhatsApp دون الحاجة إلى حفظ رقمه ولن يضطر المستخدمين إلى تحمل مجهود إضافة الأرقام مؤقتًا إلى قائمة دفتر العناوين الخاص بهم إذا كانوا لن يتواصلوا معهم  بشكل متكرر أو قاموا فقط بالتحدث مرة واحدة أو مرتين فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم WhatsApp  ميزة تسمى المجموعة المخفية وتم رصد تلك الميزة  في الإصدار التجريبي 2.24.9.20 من تطبيق WhatsApp لنظام Android، وهو يسمح فقط للأعضاء بالعثور على المجموعة والقيام بالانضمام إليها ويعد ليس من الواضح متى سيتم إصدار هذه الميزات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على الإصدار الثابت.

تطبيق whatsapp نظام Android برنامج اتصال الإصدار التجريبي نظام أندرويد

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