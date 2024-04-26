حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

ميزة جديدة يطرحها تطبيق WhatsApp للمستخدمين تسمح لمستخدميها بالاتصال بالأشخاص عبر تطبيق WhatsApp دون حفظ أرقامهم وعلى الرغم من أن تلك الميزة لم يتم طرحها للجميع بعد، إلا أن المنصة تقوم بتطوير برنامج اتصال داخل التطبيق وقد تم رصد تلك البرنامج عبر تطبيق WhatsApp لنظام أندرويد تحديدا الإصدار التجريبي 2.24.9.28.

ووفقا لموقع indiatvnews ستتيح تلك الميزة إرسال رسالة إلى شخص ما عبر تطبيق WhatsApp دون الحاجة إلى حفظ رقمه ولن يضطر المستخدمين إلى تحمل مجهود إضافة الأرقام مؤقتًا إلى قائمة دفتر العناوين الخاص بهم إذا كانوا لن يتواصلوا معهم بشكل متكرر أو قاموا فقط بالتحدث مرة واحدة أو مرتين فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم WhatsApp ميزة تسمى المجموعة المخفية وتم رصد تلك الميزة في الإصدار التجريبي 2.24.9.20 من تطبيق WhatsApp لنظام Android، وهو يسمح فقط للأعضاء بالعثور على المجموعة والقيام بالانضمام إليها ويعد ليس من الواضح متى سيتم إصدار هذه الميزات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على الإصدار الثابت.