منشطي الأحياء السكنية يواصلون تدريباتهم بكورنيش الإسكندرية.. صور

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، فعاليات مشروع "منشطي الأحياء السكنية" بمنطقة سبورتنج، شرقي المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن المشروع يأتي في إطار "جعل الرياضة كأسلوب حياة"، وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وذلك بحضور دياب مدير عام الإدارة العامة للرياضة، والسادة منسقي المشروع.

وأشارت إلى أن برنامج منشطي الأحياء السكنية ينفذ كل يوم جمعه الساعة الثامنة صباحا في احد الأحياء السكنية ويشارك فيه ١٥٠ مشارك.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ اكثر من أربع سنوات وبعد هذا المشروع احد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

يأتي المشروع بتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بقياده الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية متمثلة في (الإدارة العامة للرياضة).