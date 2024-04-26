نقيب أطباء الأسنان يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي بلجان الإسكندرية

أدلى الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان والمرشح على نفس المقعد بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة بلجان محافظة الإسكندرية.

ويحق لـ 10300 عضو من المقيدين بجداول النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامسة مساء - بحسب الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام.

ويصوت ما يزيد عن 90 ألف من أطباء الأسنان في انتخابات التجديد النصفي؛ لاختيار النقيب العام - رؤساء النقابات الفرعية - عضوية مجلس النقابة العامة - ومجالس النقابات الفرعية.

انتخابات أطباء الأسنان

تجري الانتخايات تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم؛ الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالي لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة.

ويتنافس 38 مرشحا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية فوق السن وتحت السن، فيما يتنافس 169 مرشحا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.

وانتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان من تجهيز 27 مقرا على مستوى الجمهورية، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ما لهم حق التصويت؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.