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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

صدى البلد

كشفت أخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد عن هطول أمطار ناتجة عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة القاهرة، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، متأثرة بطقس مضطرب.

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الظواهر الجوية: أمطار على القاهرة

وكانت القاهرة، شهدت أمس الخميس، غطاءً سحابيًا صاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح، ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وفق بيان هيئة الأرصاد.

جدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اتخذت تدابير رفعت بموجبها حالة الطوارئ لمواجهة اضطرايات الطقس المتوقعة.

كما وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بالتواجد الميداني لجميع مسئولي االقطاعات التنفيذية، مع مراجعة سلامة اللوحات الإعلانية وتقليم الأشجار، التي قد تتسبب سرعة الرياح في سقوطها، مشددا على اتخاذ التدابير الاحترازية؛ حرصًا على سلامة المارة، وشدد كذلك على الاستجابة الفورية لأي بلاغات تعلق بتراكم مياه الأمطار.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر وفق بيان هيئة الأرصاد:

القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 30 16
6 أكتوبر 30 16
بنهــــا 29 17 
دمنهور 29 16
وادى النطرون 28 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 29 17 
الزقازيق 29 17 
شبين الكوم 28 16
طنطا 27 16
دمياط 24 18 
بورسعيد 25 20
الإسماعيلية 30 18
السويس 28 18
العريش 24 16
رفح 23 17
رأس سدر 33 22
نخل 28 14 
كاترين 24 12
الطور 32 21
طابا 36 20
شرم الشيخ 36 25
الإسكندرية 23 16
العلمين 22 15
مطروح 21 14
السلوم 20 13
سيوة 25 16
رأس غارب 33 22
الغردقة 34 22
سفاجا 34 23
مرسى علم 35 25
الشلاتين 32 25
حلايب 28 24
أبو رماد 28 24 
رأس حدربة 30 25
الفيوم 31 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 19
أسيوط 32 20
سوهاج 34 22
قنا 38 24 
الأقصر 38 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 36 23
أبوسمبل 40 26

امطار الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة

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