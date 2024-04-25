غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تكوَّن غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

الظواهر الجوية

وتوقعت خرائط الطقس، التابعة لـ هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وسط نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بإحكام غلق النوافذ جيدًا وارتداء الكمامات في الشارع، خاصة المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية، وضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة من تقلبات الطقس للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتأثر البلاد اعتبارا من يوم الجمعة بمنخفض جوى لمدة 5 أيام يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 - 7 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات مصر ومدنها كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 20

العاصمة الإدارية 36 19

6 أكتوبر 35 19

بنهــــا 35 18

دمنهور 34 16

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 30 15

المنصورة 36 19

الزقازيق 36 19

شبين الكوم 35 18

طنطا 34 18

دمياط 32 20

بورسعيد 33 20

الإسماعيلية 39 21

السويس 34 20

العريش 39 22

رفح 39 21

رأس سدر 33 22

نخل 38 21

كاترين 30 18

الطور 35 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 23 14

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 38 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 33 27

حلايب 30 26

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 27