عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من نشاط لـ الرياح التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة، مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد .

txt

منخفض جوي جديد يضرب شبه الجزيرة العربية | وتحذير قوي من الأرصاد البحرينية

txt

بكرة الموضوع ينتهي | خبر سار من الأرصاد للجميع

txt

رياح وأتربة عالقة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

txt

انتبهوا الحرارة مرتفعة جدا.. الأرصاد تُحذر من مخاطر التعرض للشمس

txt

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تنصح مرضى الحساسية بتجنب الخروج من المنزل

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرمال المثارة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه خلال فترات الليل والصباح الباكر. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تستمر الموجة الحارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وبعدها مباشرة تتعرض البلاد لتغيرات مفاجأة فى حالة الطقس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وتتأثر البلاد اعتبارا من يوم الجمعة بمنخفض جوى لمدة 5 أيام يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6- 7) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وشهدت حالة الطقس في مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، خلال الـ 48 ساعة الماضة، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

ومن المتوقع اليوم حدوث نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.. معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمل والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. كما متوقع أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات مصر ومدنها كالآتي:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 20
العاصمة الإدارية 36 19
6 أكتوبر 35 19
بنهــــا 35 18
دمنهور 34 16
وادي النطرون 35 18
كفر الشيخ 30 15
المنصورة 36 19
الزقازيق 36 19
شبين الكوم 35 18
طنطا 34 18
دمياط 32 20
بورسعيد 33 20
الإسماعيلية 39 21
السويس 34 20
العريش 39 22
رفح 39 21
رأس سدر 33 22
نخل 38 21
كاترين 30 18
الطور 35 24
طابا 36 23
شرم الشيخ 36 25
الإسكندرية 24 16
العلمين 23 16
مطروح 22 15
السلوم 23 14
سيوة 29 17
رأس غارب 38 25
الغردقة 38 24
سفاجا 36 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 33 27
حلايب 30 26
أبو رماد 32 26
رأس حدربة 30 27
الفيوم 39 19
بني سويف 40 19
المنيا 40 21
أسيوط 41 22
سوهاج 41 25
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 43 27
الوادي الجديد 41 25
أبوسمبل 42 27

الأرصاد هيئة الأرصاد الرياح الرمال والاتربة الموجة الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

ترشيحاتنا

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

غدر بيا وأنا حامل.. زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف سر طلاقهما

تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها

كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية

الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب

أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة.. ابتعد عنها تصِح العبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ