تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من نشاط لـ الرياح التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة، مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد .

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرمال المثارة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه خلال فترات الليل والصباح الباكر. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تستمر الموجة الحارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وبعدها مباشرة تتعرض البلاد لتغيرات مفاجأة فى حالة الطقس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وتتأثر البلاد اعتبارا من يوم الجمعة بمنخفض جوى لمدة 5 أيام يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6- 7) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وشهدت حالة الطقس في مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، خلال الـ 48 ساعة الماضة، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

ومن المتوقع اليوم حدوث نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.. معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمل والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. كما متوقع أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات مصر ومدنها كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 20

العاصمة الإدارية 36 19

6 أكتوبر 35 19

بنهــــا 35 18

دمنهور 34 16

وادي النطرون 35 18

كفر الشيخ 30 15

المنصورة 36 19

الزقازيق 36 19

شبين الكوم 35 18

طنطا 34 18

دمياط 32 20

بورسعيد 33 20

الإسماعيلية 39 21

السويس 34 20

العريش 39 22

رفح 39 21

رأس سدر 33 22

نخل 38 21

كاترين 30 18

الطور 35 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 23 14

سيوة 29 17

رأس غارب 38 25

الغردقة 38 24

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 33 27

حلايب 30 26

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 27