انتبهوا الحرارة مرتفعة جدا.. الأرصاد تُحذر من مخاطر التعرض للشمس



طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، إضافة إلى شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

ووجهت الأرصاد هذه النصائح بسبب تعرض البلاد لأجواء شديدة الحرارة، وأن ذروة الارتفاع تكون اليوم الأربعاء وتتجاوز العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، تحديدًا خلال فترة الظهيرة، وشددت على ضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة بكميات كبيرة خلال فترة النهار.

وقالت الأرصاد الجوية إن موجة الحر الشديد ترجع لتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم الاربعاء

القاهرة العظمى 41 الصغرى 29

العاصمة الإدارية العظمى 41، الصغرى 28

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 36 والصغرى 23

مطروح العظمى 23، الصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 37 ، الصغرى 27

الغردقة العظمى 36، الصغرى 26

أسيوط العظمى 43، الصغرى 29

سوهاج العظمى 43 الصغرى 28

قنا العظمى 43، الصغرى 28

الأقصر العظمى 42 الصغرى 29

أسوان العظمى 42 الصغرى 30