منخفض جوي جديد يضرب شبه الجزيرة العربية | وتحذير قوي من الأرصاد البحرينية

أفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ان خرائط الطقس تشير الى اندفاع منخفض جوي جديد على منطقة شبه الجزيرة العربية مؤدياً الى حالة من عدم الاستقرار على مملكة البحرين.

وذكر المصدر بحسب صحيفة البلاد البحرينية؛ أن تأثير الحالة الجوية على المملكة سوف يستمر لعدة أيام على فترات نظراً لبطء تحرك المنخفض.

وأشار أيضا الي انخ من المتوقع أن تبدأ الحالة الجوية من مساء الثلاثاء الموافق 30 أبريل وحتى بداية يوم السبت الموافق 4 مايو وتتهيأ خلالها الفرص لتساقط أمطار متفرقة على فترات وقد تكون رعدية أحياناً.

وقال المصدر " وحيث أن نماذج الطقس قابلة للتغيير خلال هذه الفترة من السنة، فإنه لا يمكن التنبؤ حالياً بغزارة الأمطار المتوقعة.

وختم المصدر قائلا : أن المركز سوف يقوم مركز العمليات بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمتابعة الحالة الجوية وإطلاع الجمهور الكريم بالمستجدات،وعليه، ننصح بضرورة استسقاء معلومات الطقس من مصدرها الرسمي بمملكة البحرين ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية عبر حساباتنا