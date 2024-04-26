صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامية سارة الدندراوي فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم.



وتحدثت صابرين خلال الحلقة عن نجاح أخر أعمالها مسار اجباري ومشاركتها فى موسم رمضان الماضي.



وتطرقت صابرين خلال الحلقة الى الحديث حول طلاقها الأخير وأكدت أنها هي اللى قررت الانفصال لكونها لا تقبل بزوجة ثانية ، وأخفت الخبر لفترة طويلة كونه لا يهم أحدا من الجمهور.



وتابعت صابرين أنها من الممكن أن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.



صابرين تتحدث عن داش وعصام عمر

وعبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسلها “مسار إجباري”، المعروض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت "صابرين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تابعت خلال الفترة الماضية النجاحات التي حققها كل من احمد داش وعصام عمر على الشاشة، مشيرة إلى نجاحهما من خلال إثبات أنفسهما، مؤكدة "هم شباب موهوبين ويملكون خامة "حلوة" في مجال التمثيل والأداء، ونحن في حاجة لتلك المواهب باستمرار، فدائمًا ما أقول إن "مصر ولاده" بمثل تلك المواهب".



وأضافت صابرين “المزج بين الأجيال أمر طبيعي، فأتذكر أنني في عمر السابعة عشرة قدمت مسلسل هالة والدراويش، وشاركني في البطولة نجوم كبار مثل يوسف شعبان، وفردوس عبد الحميد، والراحلة كريمة مختار، ومحمود الجندي، فدمج الأجيال في عمل يتحدث عن الشباب أمر جيد، وفى غاية الأهمية، حتي نطرح من خلال هذا مشاكلهم على الشاشة”.