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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل

صور أرشيفية
صور أرشيفية

 أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل إلى 900 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود استخباراتية وتحقيقات دقيقة في محافظتي الدقهلية والقاهرة.


تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة من خلال عدة عمليات لتبدو كأموال نظامية ونظيفة. تحتاج مثل هذه الجهود الأمنية الدقيقة والفعّالة إلى تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للكشف عن هذه الأنشطة الغير قانونية وملاحقة المتورطين بها.
 

تفاصيل الحادثة

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، تم اكتشاف أن هذه العناصر الإجرامية كانت تدير شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية. 

وقد قامت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء المتهمين، خاصة وأن اثنين منهم لديهم سوابق جنائية سابقة.

تورط العناصر في غسل الأموال

تمكّنت العناصر الإجرامية من تصفية أموالهم المشبوهة من خلال شراء العقارات والأراضي بشكل غير شرعي، بهدف غسل أموالهم وتوريثها بشكل غير قانوني. وبحسب التحقيقات، فإنهم قاموا بمحاولة تزوير المصادر المالية لهذه الأموال، لتظهر بمظهر قانوني وكأنها أرباح من أنشطة تجارية شرعية.

قيمة الممتلكات المضبوطة

تم تقدير قيمة الممتلكات التي تم استحصالها بشكل غير قانوني وغير شرعي بحوالي 900 مليون جنيه، وهو رقم يشير إلى حجم النشاط الإجرامي والتجارة غير المشروعة التي كانت تمارسها هذه الشبكة.

جهود الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمة

يأتي ضبط هذه العناصر كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال. 
وتعكف الأجهزة الأمنية على متابعة أنشطة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم وضبط ممتلكاتهم غير القانونية.

كما أن إعلان نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هذه القضايا الهامة يجسد الإرادة الحازمة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها. يعكس هذا النجاح التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ويشكل رسالة واضحة بأن الجرائم المالية لن تمر مرور الكرام دون حساب واضح، وأن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يسعى لانتهاكه.

 

بهذا، تظهر جهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الجريمة والفساد المالي. ونأمل أن تستمر هذه الجهود في تطهير المجتمع من الظواهر الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار.

أموال غسيل الداخلية مليون الجريمة

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