واجب وطني..إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص يوضح مفهوم حب الوطن

تحدث مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، عن حب الوطن والتضحية من أجله، ودورنا في الحفاظ على ممتلكاته.

وقال مؤمن الخليجي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الوطن وهو المكان الذي نسكن فيه، ونشعر تجاهه بالحنين، متابعا: الوطن مرتبط بالشعور بالحنين والذكريات.

وأكمل: النفي قديما من الوطن كانت إحدى وسائل العقاب.



واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ".